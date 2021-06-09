О некоторых вопросах Центра перевода Кабинета Министров Кыргызской Республики

В целях приведения некоторых решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с законодательством Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и занятых в государственных учреждениях, включая учреждения, подведомственные государственным органам исполнительной власти» от 6 апреля 2015 года № 197 следующее изменение:

— в наименовании приложения 235 к вышеуказанному постановлению слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании Центра перевода Правительства Кыргызской Республики» от 9 апреля 2021 года № 138 следующие изменения:

— в наименовании и в пунктах 1 и 2 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

— пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Управлению делами Президента Кыргызской Республики изыскать соответствующее помещение для постоянного размещения и обеспечить техническое, коммуникационное обслуживание деятельности Центра.»;

в Положении о Центре перевода Правительства Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в наименовании и в пункте 1 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

— пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Учредителем Центра является Кабинет Министров Кыргызской Республики. Центр подотчетен Кабинету Министров Кыргызской Республики.»;

— пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Центр действует на принципах самофинансирования, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банковской системе Кыргызской Республики.»;

— пункт 13 после слов «обеспечение централизованного перевода» дополнить словами «документов международных организаций, в которых участвует Кыргызская Республика,»;

— подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«2) осуществление перевода научных, технических, медицинских, юридических, экономических, а также других текстов, в том числе информации (тексты этикеток, маркировка, номенклатурные списки товаров, инструкции по их использованию, технический паспорт) о товарах (работах, услугах), на государственный (кыргызский) и/или официальный (русский) языки, а также оказание услуг по переводу международных договоров Кыргызской Республики и актов органов Евразийского экономического союза на государственный (кыргызский) язык.»;

— в пункте 15:

подпункты 1, 7, 8, 13 и 17 признать утратившими силу;

подпункт 20 изложить в следующей редакции:

«20) на основании государственного заказа или заказа физических лиц оказывает переводческие услуги на договорной основе, проводит экспертизу переведенных материалов, а также предоставляет услуги перевода официальных документов, договоров и актов органов Евразийского экономического союза для Кыргызской Республики;»;

в подпункте 21 слова «готовит и издает методические пособия» заменить словами «участвует в подготовке методических пособий»;

текст на государственном языке дополнить подпунктом 27 следующего содержания:

«27) белгиленген тартипте эл аралык финансылык жана башка уюмдардын гранттарын жана каражаттарын тартат;»;

— абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:

«16. Управление деятельностью Центра осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики.»;

— в пункте 17:

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) руководит финансово-бухгалтерской и производственной деятельностью Центра, имеет исключительное право подписи, без доверенности заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами в пределах, установленных настоящим Положением;»;

в подпункте 10 текста на государственном языке слово «мыйзамдарда» заменить словами «жарандык мыйзамдарда»;

— подпункт 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:

«1) приобретение оборудования, создание и издание словарей;»;

— в пункте 21 слова «Премьер-министром» заменить словами «Председателем Кабинета Министров».

3. Центру перевода Кабинета Министров Кыргызской Республики:

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.