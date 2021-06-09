Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 7 июня 2021 года № 21
О некоторых вопросах Центра перевода Кабинета Министров Кыргызской Республики
В целях приведения некоторых решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с законодательством Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и занятых в государственных учреждениях, включая учреждения, подведомственные государственным органам исполнительной власти» от 6 апреля 2015 года № 197 следующее изменение:
— в наименовании приложения 235 к вышеуказанному постановлению слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров».
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании Центра перевода Правительства Кыргызской Республики» от 9 апреля 2021 года № 138 следующие изменения:
— в наименовании и в пунктах 1 и 2 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;
— пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Управлению делами Президента Кыргызской Республики изыскать соответствующее помещение для постоянного размещения и обеспечить техническое, коммуникационное обслуживание деятельности Центра.»;
в Положении о Центре перевода Правительства Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— в наименовании и в пункте 1 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;
— пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Учредителем Центра является Кабинет Министров Кыргызской Республики. Центр подотчетен Кабинету Министров Кыргызской Республики.»;
— пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Центр действует на принципах самофинансирования, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банковской системе Кыргызской Республики.»;
— пункт 13 после слов «обеспечение централизованного перевода» дополнить словами «документов международных организаций, в которых участвует Кыргызская Республика,»;
— подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление перевода научных, технических, медицинских, юридических, экономических, а также других текстов, в том числе информации (тексты этикеток, маркировка, номенклатурные списки товаров, инструкции по их использованию, технический паспорт) о товарах (работах, услугах), на государственный (кыргызский) и/или официальный (русский) языки, а также оказание услуг по переводу международных договоров Кыргызской Республики и актов органов Евразийского экономического союза на государственный (кыргызский) язык.»;
— в пункте 15:
подпункты 1, 7, 8, 13 и 17 признать утратившими силу;
подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) на основании государственного заказа или заказа физических лиц оказывает переводческие услуги на договорной основе, проводит экспертизу переведенных материалов, а также предоставляет услуги перевода официальных документов, договоров и актов органов Евразийского экономического союза для Кыргызской Республики;»;
в подпункте 21 слова «готовит и издает методические пособия» заменить словами «участвует в подготовке методических пособий»;
текст на государственном языке дополнить подпунктом 27 следующего содержания:
«27) белгиленген тартипте эл аралык финансылык жана башка уюмдардын гранттарын жана каражаттарын тартат;»;
— абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Управление деятельностью Центра осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики.»;
— в пункте 17:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) руководит финансово-бухгалтерской и производственной деятельностью Центра, имеет исключительное право подписи, без доверенности заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами в пределах, установленных настоящим Положением;»;
в подпункте 10 текста на государственном языке слово «мыйзамдарда» заменить словами «жарандык мыйзамдарда»;
— подпункт 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«1) приобретение оборудования, создание и издание словарей;»;
— в пункте 21 слова «Премьер-министром» заменить словами «Председателем Кабинета Министров».
3. Центру перевода Кабинета Министров Кыргызской Республики:
— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;
— принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.