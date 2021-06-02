Подписано постановление о вопросах Госкомитета по экологии и климату

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 19 мая 2021 года № 11

О вопросах Государственного комитета по экологии и климату Кыргызской Республики

В целях обеспечения экологической безопасности, усиления мер по охране окружающей среды и снижения климатических рисков, в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 114, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Образовать:

1) Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики на базе Государственного агентства охраны окружающей среды при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, с передачей функций:

— в сфере экологии, охраны окружающей среды и экологического контроля, включая радиационный и химический, — от Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

— координации работы по выполнению обязательств по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата — от Министерства иностранных дел Кыргызской Республики;

— Национального уполномоченного органа в Зеленом климатическом фонде — от Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики;

— взимания платы за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды, а также контроля расходования средств на природоохранные цели; учета, регулирования объектов животного и растительного мира; реализации Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), Административного органа CITES; координации в области сохранения и рационального использования биологического разнообразия, охоты и охотничьего хозяйства; государственного контроля за загрязнением земельных и водных ресурсов — от Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики;

2) Департамент сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при Государственном комитете по экологии и климату Кыргызской Республики;

3) Центр государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности при Государственном комитете по экологии и климату Кыргызской Республики;

4) Департамент экологического мониторинга при Государственном комитете по экологии и климату Кыргызской Республики.

2. Вывести из ведения Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики государственные природные парки с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами и передать в ведение Государственного комитета по экологии и климату Кыргызской Республики.

3. Переименовать:

— Центр по климатическому финансированию Кыргызской Республики в Центр по климатическому финансированию, с передачей в ведение Государственного комитета по экологии и климату Кыргызской Республики соответствующего штата, финансовых и материально-технических средств;

— Агентство по гидрометеорологии (Кыргызгидромет) при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в Агентство по гидрометеорологии (Кыргызгидромет), с передачей в ведение Государственного комитета по экологии и климату Кыргызской Республики соответствующего штата, финансовых и материально-технических средств;

— Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в Государственную инспекцию экологического контроля, с передачей в ведение Государственного комитета по экологии и климату Кыргызской Республики соответствующего штата, финансовых и материально-технических средств, за исключением функций государственного контроля и надзора за обеспечением пожарной безопасности.

4. Утвердить:

1) Положение о Государственном комитете по экологии и климату Кыргызской Республики согласно приложению 1;

2) схему управления Государственного комитета по экологии и климату Кыргызской Республики согласно приложению 2.

5. Государственному комитету по экологии и климату Кыргызской Республики, Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Министерству сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики:

1) осуществить в установленном порядке прием-передачу штатных единиц, финансовых и материально-технических средств;

2) принять к сведению, что при передаче штата переводу подлежат сотрудники, занимающие соответствующие должности на дату вступления в силу настоящего постановления, для выполнения передаваемых функций;

3) принять меры по трудоустройству высвобождаемых работников;

4) внести на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской Республики проекты решений, вытекающих из настоящего постановления;

5) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

6. Установить, что реализация настоящего постановления осуществляется в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для государственных органов в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.

7. Внести изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

8. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Администрации Президента Кыргызской Республики.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.