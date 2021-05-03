Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 13 кандидатам в некоторые местные суды Чуйской и Джалал-Абадской областей, а также г. Бишкек в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики.
С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по 10 кандидатам на должность судьи.
По оставшимся 3 кандидатам он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.
Президент издал Указы о назначении судей для 10 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
— Джалал-Абадская область:
Чаткальский районный суд:
Шарипбай уулу Керимбек;
— Чуйская область:
Чуйский областной суд:
Койлубаев Алмаз Абдракунович;
Умуркулов Таалайбек Асканович;
— город Бишкек:
Бишкекский городской суд:
Аккозуев Талант Ниязакунович;
Есекеев Керезбек Суеркулович;
Илиязова Назгуль Асанбековна;
Кожомбердиев Нурлан Кожомбердиевич;
Момуналиев Адис Жолдошбекович;
Чериков Нурлан Кийикбаевич;
Эсеналиев Нурбек Канатбекович.
Указы вступают в силу со дня подписания.