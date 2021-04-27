Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 31 кандидату в некоторые городские суды и районные суды Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областей в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики.
С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по 30 кандидатам на должность судьи.
По оставшемуся одному кандидату он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.
Президент издал Указы о назначении судей для 30 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
— Чуйская область:
Чуйский районный суд:
Курманова Гуляй Эсеновна;
— Джалал-Абадская область:
Аксыйский районный суд:
Батыралиев Кайрат Абдуллаевич;
Дарманкулов Манасбек Маширапович;
Насирова Ташкан Жумабаевна;
Базар-Коргонский районный суд:
Миталипов Шарипжан Таштемирович;
Нармырзаев Марклен Алтынбекович;
Эргешов Сулайман Кадырбекович;
Ноокенский районный суд:
Осконов Данияр Айтмаматович;
Турдумбетов Мунарбек Шерматович;
Сузакский районный суд:
Маматалиева Нуржамал Исмаиловна;
Жолдошов Иматилла Султанович;
Жолчу кызы Сапаргүл;
Смадиярова Айжан Алимжановна;
Осмоналиева Уулкан Мыкталиевна;
Тогуз-Тороузский районный суд:
Каримбеков Ниматилла Исмаилович;
Толонбаев Аманбек Ыдырысович;
Чаткальский районный суд:
Осмонов Сотибек Ырыскулович;
Токтогульский районный суд:
Бапанова Гулмира Шериевна;
Кара-Кульский городской суд:
Миркамилов Нурлан Мирпазылович;
Майлуу-Суйский городской суд:
Асылбашев Данияр Куванычбекович;
Таш-Кумырский городской суд:
Садыков Алтынбек Кадырбаевич;
Джалал-Абадский городской суд:
Апысова Аида Айдаралиевна;
Калмамат уулу Алтынбек;
— Ошская область:
Кара-Суйский районный суд:
Туманова Венера Суйунбаевна;
Чон-Алайский районный суд:
Эргешова Элиза Исаковна;
Ошский городской суд:
Истамкулов Кылычбек Маканбаевич;
Курманбеков Темирбек Улукбекович;
Маматов Темирбек Тайырбекович;
Акматов Абдималик Алиевич;
Матенов Таалайбек Убанкожоевич.
Указы вступают в силу со дня подписания.