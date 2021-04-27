Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 31 кандидату в некоторые городские суды и районные суды Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областей в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по 30 кандидатам на должность судьи.

По оставшемуся одному кандидату он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

Президент издал Указы о назначении судей для 30 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

— Чуйская область:

Чуйский районный суд:

Курманова Гуляй Эсеновна;

— Джалал-Абадская область:

Аксыйский районный суд:

Батыралиев Кайрат Абдуллаевич;

Дарманкулов Манасбек Маширапович;

Насирова Ташкан Жумабаевна;

Базар-Коргонский районный суд:

Миталипов Шарипжан Таштемирович;

Нармырзаев Марклен Алтынбекович;

Эргешов Сулайман Кадырбекович;

Ноокенский районный суд:

Осконов Данияр Айтмаматович;

Турдумбетов Мунарбек Шерматович;

Сузакский районный суд:

Маматалиева Нуржамал Исмаиловна;

Жолдошов Иматилла Султанович;

Жолчу кызы Сапаргүл;

Смадиярова Айжан Алимжановна;

Осмоналиева Уулкан Мыкталиевна;

Тогуз-Тороузский районный суд:

Каримбеков Ниматилла Исмаилович;

Толонбаев Аманбек Ыдырысович;

Чаткальский районный суд:

Осмонов Сотибек Ырыскулович;

Токтогульский районный суд:

Бапанова Гулмира Шериевна;

Кара-Кульский городской суд:

Миркамилов Нурлан Мирпазылович;

Майлуу-Суйский городской суд:

Асылбашев Данияр Куванычбекович;

Таш-Кумырский городской суд:

Садыков Алтынбек Кадырбаевич;

Джалал-Абадский городской суд:

Апысова Аида Айдаралиевна;

Калмамат уулу Алтынбек;

— Ошская область:

Кара-Суйский районный суд:

Туманова Венера Суйунбаевна;

Чон-Алайский районный суд:

Эргешова Элиза Исаковна;

Ошский городской суд:

Истамкулов Кылычбек Маканбаевич;

Курманбеков Темирбек Улукбекович;

Маматов Темирбек Тайырбекович;

Акматов Абдималик Алиевич;

Матенов Таалайбек Убанкожоевич.

Указы вступают в силу со дня подписания.