Постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 апреля 2021 года № 148.

Об утверждении охранных зон недвижимых объектов историко-культурного наследия — историко-культурного комплекса «Красноречка», «Ак-Бешим» и «Бурана», расположенных в сельских округах Красноречка, Ак-Бешим и Бурана Иссык-Атинского и Чуйского районов Чуйской области.

В соответствии со статьей 30 Закона Кыргызской Республики «Об охране и использовании историко-культурного наследия» в целях сохранения и эффективного использования недвижимых объектов историко-культурного наследия международного значения в Чуйской области Правительство Кыргызской Республики Республика постановляет:

1. Утвердить охранные зоны объектов недвижимости следующего историко-культурного наследия:

1) Красноречка чалдыбар, расположенного в Красноречском сельском округе Иссык-Атинского района Чуйской области, согласно приложению 1;

2) Ак-Бешим чалдыбар, расположенный в Ак-Бешимском сельском округе Чуйского района Чуйской области согласно приложению 2;

3) историко-культурный комплекс «Бурана», расположенный в сельском округе Бурана Чуйского района Чуйской области согласно приложению 3.

2. Государственным администрациям Иссык-Атинской и Чуйской областей Чуйской области Кыргызской Республики предоставить соответствующие изменения в земельно-учетные документы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Красноречского айылного аймака Иссык-Атинской области, Ак-Бешимского и Буранского айылного аймака Чуйской области обеспечить охрану и использование охранных зон долины Красноречка, долины Ак-Бешим и р. Историко-культурный комплекс Бурана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образования, культуры, спорта и молодежной политики, управление агропромышленного комплекса, экологии и территориального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А. Марипов