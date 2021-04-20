Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 20 кандидатам в некоторые районные суды Чуйской и Ошской областей, а также в Ошский городской суд в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики.
С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по 19 кандидатам на должность судьи.
По оставшемуся одному кандидату он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.
Президент издал Указы о назначении судей для 19 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
— Чүйская область:
Ысык-Атинский районный суд:
Садыков Урматбек Асанбекович;
— Ошская область:
Кара-Суйский районный суд:
Анарботоева Бүбүсара Рустамовна;
Сооронбаев Нурланбек Курманбекович;
Токтомаматов Кыялбек Жантороевич;
Араванский районный суд:
Сарыбаев Бакытбек Адилбекович;
Ноокатский районный суд:
Бодоев Абдимавлян Көкөнович;
Жусупбаев Шумкарбек Болотбекович;
Матраимов Бахтияр Шамшиевич;
Омуралиев Бакытбек Эмилбекович;
Узгенский районный суд:
Абдыкаров Откүрбек Сыдыкалиевич;
Артыкова Нуржамал Момунжановна;
Каримбаева Чолпон Маматеминовна;
Сарыбаев Омурбек Рыскулович;
Шаматов Улан Шайлообекович.
Ошский городской суд:
Авазов Мирзат Абдисатарович;
Батырбеков Жаналы Мамытович;
Матисаков Кадырбек Монокбаевич;
Омурзакова Арапатхан Абдылдаевна;
Туманбаев Уланбек Бейшеналиевич.
Указы вступают в силу со дня подписания.