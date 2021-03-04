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Подписано постановление о вопросах аттестации и формирования резерва кадров

Постановление Правительства КР от 1 марта №65

О вопросах аттестации и формирования резерва кадров на должности глав местных государственных администраций и их заместителей

В целях повышения эффективности деятельности местных государственных администраций, совершенствования подбора кадров на должности глав местных государственных администраций и их заместителей, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Временное положение о порядке проведения аттестации глав местных государственных администраций и их заместителей согласно приложению 1;

- Временное положение о порядке формирования и функционирования резерва кадров для замещения должностей глав местных государственных администраций и их заместителей согласно приложению 2;

- состав аттестационной комиссии по проведению аттестации глав местных государственных администраций и их заместителей (далее – аттестационная комиссия) согласно приложению 3.

2. Аттестационной комиссии:

- в недельный срок утвердить график проведения аттестации;

- составить списки лиц, подлежащих аттестации;

- в установленном порядке провести аттестацию глав местных государственных администраций и их заместителей.

3. Рекомендовать Государственной кадровой службе Кыргызской Республики:

- в шестимесячный срок разработать и внести в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики соответствующий законопроект, предусматривающий утверждение Правительством Кыргызской Республики положения о порядке проведения аттестации глав местных государственных администраций и их заместителей, а также положения о порядке формирования резерва кадров для назначения на должности глав местных государственных администраций и их заместителей.

4. Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях решить организационно-технические вопросы, связанные с проведением аттестации.

5. Установить, что:

- при образовании вакантной должности главы местной государственной администрации и заместителя главы местной государственной администрации назначение осуществляется из числа лиц, состоящих в резерве кадров для назначения на должности глав местных государственных администраций и их заместителей;

- командировочные расходы членов аттестационной комиссии, связанные с проведением аттестации, возмещаются за счет средств соответствующих государственных органов в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения» от 26 августа 2008 года № 471;

- настоящее постановление действует до 31 декабря 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел организационно-инспекторской работы и регионального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/185460/
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