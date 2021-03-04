Подписано постановление о вопросах аттестации и формирования резерва кадров

Постановление Правительства КР от 1 марта №65
О вопросах аттестации и формирования резерва кадров на должности глав местных государственных администраций и их заместителей
В целях повышения эффективности деятельности местных государственных администраций, совершенствования подбора кадров на должности глав местных государственных администраций и их заместителей, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
- Временное положение о порядке проведения аттестации глав местных государственных администраций и их заместителей согласно приложению 1;
- Временное положение о порядке формирования и функционирования резерва кадров для замещения должностей глав местных государственных администраций и их заместителей согласно приложению 2;
- состав аттестационной комиссии по проведению аттестации глав местных государственных администраций и их заместителей (далее – аттестационная комиссия) согласно приложению 3.
2. Аттестационной комиссии:
- в недельный срок утвердить график проведения аттестации;
- составить списки лиц, подлежащих аттестации;
- в установленном порядке провести аттестацию глав местных государственных администраций и их заместителей.
3. Рекомендовать Государственной кадровой службе Кыргызской Республики:
- в шестимесячный срок разработать и внести в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики соответствующий законопроект, предусматривающий утверждение Правительством Кыргызской Республики положения о порядке проведения аттестации глав местных государственных администраций и их заместителей, а также положения о порядке формирования резерва кадров для назначения на должности глав местных государственных администраций и их заместителей.
4. Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях решить организационно-технические вопросы, связанные с проведением аттестации.
5. Установить, что:
- при образовании вакантной должности главы местной государственной администрации и заместителя главы местной государственной администрации назначение осуществляется из числа лиц, состоящих в резерве кадров для назначения на должности глав местных государственных администраций и их заместителей;
- командировочные расходы членов аттестационной комиссии, связанные с проведением аттестации, возмещаются за счет средств соответствующих государственных органов в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения» от 26 августа 2008 года № 471;
- настоящее постановление действует до 31 декабря 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел организационно-инспекторской работы и регионального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Премьер-министр У.А.Марипов