Назначен судья в местный суд

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесено предложение о назначении на должность судьи по одному кандидату на вакантное место в Административном суде Нарынской области.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Садыр Жапаров согласился с рекомендацией Совета по его кандидатуре на должность судьи.

Соответствующими Указами Президента Кудайбергенов Азис Абылович назначен судьей местного суда и направлен в Административный суд Нарынской области для осуществления полномочий судьи.

Указы вступают в силу со дня подписания.