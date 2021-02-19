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Назначен судья в местный суд

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесено предложение о назначении на должность судьи по одному кандидату на вакантное место в Административном суде Нарынской области.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Садыр Жапаров согласился с рекомендацией Совета по его кандидатуре на должность судьи.

Соответствующими Указами Президента Кудайбергенов Азис Абылович назначен судьей местного суда и направлен в Административный суд Нарынской области для осуществления полномочий судьи.

Указы вступают в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/184130/
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