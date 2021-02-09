Подписан указ о неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике».

Так, в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере здравоохранения, направленной на выявление системных проблем, повышение уровня и качества жизни человека, улучшение условий для укрепления здоровья и пропаганду здорового образа жизни, обеспечение доступной квалифицированной медицинской помощью населения, усиление борьбы с заболеваниями, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Считать основными задачами государства развитие системы здравоохранения и улучшение качества жизни, здоровья населения. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— в неотложном порядке решить вопрос о вакцинации населения Кыргызской Республики от коронавирусной инфекции COVID-19;

— обеспечить своевременное и полное финансирование системы здравоохранения, а также надлежащее и целевое использование выделенных денежных средств;

— модернизировать службу общественного здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, стационарной помощи для обеспечения доступа населения к их услугам и повышения их качества;

— реформировать службу общественного здравоохранения с внедрением современных цифровых технологий и созданием единой национальной системы оценки и управления рисками для здоровья с учетом трансграничной и интеграционной политики страны, системы эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями, приводящими к инвалидизации и преждевременной смертности граждан;

— создать единую систему медицины катастроф, определив механизмы оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях и положениях;

— сформировать сеть современных многопрофильных стационаров во всех областных центрах на базе существующих областных больниц, оказывающих качественные медицинские услуги, обеспеченных современным медицинским оборудованием, профессиональными кадрами, а также санитарным транспортом;

— внедрить единую информационную систему здравоохранения, включающую в себя сферы деятельности общественного здравоохранения, обязательного медицинского страхования, первичной медико-санитарной и стационарной помощи, а также лабораторно-диагностические услуги, контроль и надзор за качеством, эффективностью и безопасностью лекарственных средств, изделий медицинского назначения, способную обеспечить централизованную обработку данных, информационную безопасность, доступ к информационным системам в реж ме реального времени и интеграцию с другими информационными системами;

— сформировать стратегический запас лекарственных средств, необходимых для обеспечения здоровья населения;

— внедрить систему электронного регулирования и управления оборотом лекарственных средств, изделий медицинского назначения путем укрепления функций регуляторного органа в области лекарственного обращения и создать систему регулирования цен на жизненно важные лекарственные средства и медицинские изделия;

— принять меры и создать благоприятные условия для открытия фармацевтических заводов для производства лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;

— разработать законодательную базу для активного внедрения телемедицинских услуг и внедрить модель предоставления и финансирования телемедицинских инновационных услуг в 50 организациях здравоохранения первичной медико-санитарной и стационарной помощи, службы общественного здравоохранения вне зависимости от форм собственности и во всех регионах страны;

— реформировать медицинское образование с учетом планирования и управления кадровыми ресурсами в регионах, с необходимым увеличением бюджетных мест для всех медицинских специальностей разного уровня, пересмотром программ и подходов обучения на основе современных информационных, медицинских технологий, научно-практического подхода, развитием медицинской науки и институциональной основы научно-обоснованной медицины;

— внести предложение о стимулировании медицинских работников, включая поэтапное повышение заработной платы, расширение социальных гарантий и иных мер поддержки;

— разработать и внести предложение о включении медицинских работников в перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение медико-санитарной помощи на амбулаторном уровне и в стационарах;

— принять меры по выпуску и обращению доступных специализированных финансовых ипотечных инструментов, жилищных сертификатов, включая приоритетное право на получение земельного участка для строительства жилья, для медицинских работников;

— принять меры по расширению частного медицинского сектора, упрощению вопросов налогообложения медицинской деятельности и внедрения новых условий медицинского страхования, приемлемых для работников, работодателей и населения;

— утвердить стандарты качества, технологии производства, поставок и безопасного хранения пищевых продуктов, содержащих трансжиры, сахар, генно-модифицированные продукты;

— создать единую систему взаимодействия медицинских учреждений с органами местного самоуправления по вопросам анализа и контроля состояния здоровья населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, охраны окружающей среды, готовности к стихийным бедствиям;

— принять иные меры по реализации задач, вытекающих из настоящего Указа.