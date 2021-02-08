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Подписан закон об образовании города Базар-Коргон Джалал-Абадской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «Об образовании города Базар-Коргон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 января 2021 года.

Данный Закон предусматривает образование города Базар-Коргон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области как административно-территориальную единицу на базе Базар-Коргонского айылного аймака в пределах границ сел Жети-Кошкон, Беш-Бадам и Базар-Коргон Базар-Коргонского айылного аймака, населенных пунктов Ак-Тайлак-Ата-1.2, Бабур-1.2, Эне-Сай и Сай-Коргон села Коргон, также сел Совет и Аук, населенных пунктов Кызыл и Орто-Сай Кенешского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Респу лики.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/182640/
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