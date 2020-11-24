Образована лингвистическая группа для проведения экспертизы проекта закона

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал распоряжение, согласно которому в целях проведения лингвистической экспертизы проекта Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» и предложений, вырабатываемых Конституционным совещанием, образована лингвистическая экспертная группа.
Состав лингвистической экспертной группы:
Султанбаев Абдыкадыр Дарданович — заведующий отделом лингвистической экспертизы Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руководитель экспертной группы;
Абдыжапар уулу Мундузбек — заведующий сектором лингвистической экспертизы канцелярии Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
Абдысадыр уулу Азат — заведующий сектором выпуска актов канцелярии Аппарата Президента Кыргызской Республики;
Абыкеев Чолпонбек Абыкеевич — писатель-переводчик (по согласованию);
Досалиев Турсунияз Акматжанович — лингвист-переводчик;
Ишекеев Назаркул Ишекеевич — председатель Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики;
Койчубакова Айнура Кенешовна — заместитель заведующего отделом обработки и выпуска нормативных актов Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
Маразыков Турусбек Сейдакматович — доктор филологических наук, профессор (по согласованию);
Медералиев Жумабек Асекович — заведующий отделом перевода и редактирования Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
Сейдалиев Канатбек Шакирович — главный специалист Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики;
Сооронкулов Гулжигит Умарович — доктор филологических наук, профессор, лингвист-переводчик (по согласованию);
Тагаев Мамед Жакыпович — доктор филологических наук, профессор (по согласованию).