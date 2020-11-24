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Образована лингвистическая группа для проведения экспертизы проекта закона

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал распоряжение, согласно которому в целях проведения лингвистической экспертизы проекта Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» и предложений, вырабатываемых Конституционным совещанием, образована лингвистическая экспертная группа.

Состав лингвистической экспертной группы:

Султанбаев Абдыкадыр Дарданович — заведующий отделом лингвистической экспертизы Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руководитель экспертной группы;

Абдыжапар уулу Мундузбек — заведующий сектором лингвистической экспертизы канцелярии Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

Абдысадыр уулу Азат — заведующий сектором выпуска актов канцелярии Аппарата Президента Кыргызской Республики;

Абыкеев Чолпонбек Абыкеевич — писатель-переводчик (по согласованию);

Досалиев Турсунияз Акматжанович — лингвист-переводчик;

Ишекеев Назаркул Ишекеевич — председатель Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики;

Койчубакова Айнура Кенешовна — заместитель заведующего отделом обработки и выпуска нормативных актов Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Маразыков Турусбек Сейдакматович — доктор филологических наук, профессор (по согласованию);

Медералиев Жумабек Асекович — заведующий отделом перевода и редактирования Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Сейдалиев Канатбек Шакирович — главный специалист Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики;

Сооронкулов Гулжигит Умарович — доктор филологических наук, профессор, лингвист-переводчик (по согласованию);

Тагаев Мамед Жакыпович — доктор филологических наук, профессор (по согласованию).
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/174294/
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