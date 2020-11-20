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Состав Конституционного совещания

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому Конституционное совещание образовано в следующем составе:

Борубашев Бекбосун Ишенбекович

— заведующий кафедрой международного и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета им.
Б. Ельцина, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, председатель Конституционного совещания;

Керезбеков Канат Керезбекович

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК, заместитель председателя Конституционного совещания;

Тогусаков Осмон Асанкулович

— вице-президент, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, заместитель председателя Конституционного совещания;

Абдраимов Абсалам

— эксперт по местному самоуправлению;

Автандилова Сайкал Молдошевна

— доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, кандидат юридических наук;

Айдаров Салайдин Абдираевич

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Кыргызстан»;

Акматалиев Абдылдажан Амантурович

— председатель отделения общественных наук Национальной академии наук Кыргызской Республики, академик;

Алиев Медер Кубанычевич

— независимый эксперт;

Алимбеков Нурбек Каарыевич

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Кыргызстан»;

Алымбеков Кенешбек Асанкожоевич

— профессор Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, доктор технических наук;

Аманалиев Урмат Олжобекович

— профессор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, доктор юридических наук;

Арабаев Автандил Анисович

— декан юридического факультета Джалал-Абадского государственного университета, доктор юридических наук, профессор;

Арабаев Чолпонкул Исаевич

— директор Центра политических исследований и экспертиз Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;

Аркабаев Нооманжан

Акматович

— экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Асанканов Абылабек Асанканович

— директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;

Атабеков Боконбай

— общественный деятель;

Ашыралиев Кемель

— общественный деятель;

Баетов Батыркул Исаевич

— профессор Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, доктор экономических наук;

Байджиев Мар Ташиевич

— академик Национальной киноакадемии Кыргызстана, народный писатель Кыргызской Республики;

Байсалов Эдиль Жолдубаевич

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;

Бардинова Нуржан Арзыкуловна

Бокоев Кенжебек Сатымкулович

— статс-секретарь Министерства иностранных дел Кыргызской Республики;

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Бокоев Жаныбек Абдраевич

— профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, кандидат юридических наук;

Болтобаева Венера Мурзаевна

— директор ОФ «Центр аналитических исследований ЛАРК»;

Ботоева Чынара Кычийевна

— начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, доктор юридических наук, доцент;
   

Джаилов Жумабек Сатаевич

— профессор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», доктор экономических наук;

Джаманкулов Марат Тургунбаевич

Джураев Абубакир Мухтарович

— министр юстиции Кыргызской Республики;

— заведующий кафедрой математических основ дизайна и архитектуры Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор физико-математических наук, профессор;

Естебесов Адыл Жээнбекович

— заместитель заведующего отделом правового обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
   

Жапаров Акылбек Усенбекович

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Бир Бол»;

Жапаров Турдубек Турдалиевич

— доцент Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, доктор экономических наук;

Жунус уулу Адыл

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Зулушев Курманкул Токторалыевич

— Генеральный прокурор Кыргызской Республики;

Ибраев Байтемир Карыпбекович

— экс-Генеральный прокурор Кыргызской Республики;

Иминов Махамаджан Саитович

— заведующий отделом правового обеспечения Аппарата Президента Кыргызской Республики;

Исаков Эсенгул Байдалиевич

— экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
   

Исмаилов Нурлан Асанович

— заведующий кафедрой юриспруденции Международного университета «Ала-Тоо», кандидат юридических наук, доцент;

Исманов Таалайбек Кадырович

— доцент Мультимедийного института дистанционного обучения УНПК «Международный университет Кыргызстана», доктор юридических наук;

Кадыралиев Алмаз Токтобекович

Кайыпов Марат Таштанович

— доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, кандидат экономических наук;

­— общественный деятель;

Калиева Гульбара Утюровна

— председатель Верховного суда Кыргызской Республики;

Карашев Аалы Азимович

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;

Кенжебаев Байгазы Бобунович

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Кыргызстан»;

Койчуманова Чолпон Урушбековна

— руководитель Центра гуманитарных исследовании в ЦА Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор исторических наук, профессор;

Кошалиев Кадыр Амиракулович

— журналист, общественный деятель;
   

Курманкожоев Улугбек Мукамбаевич

— магистр по направлению юриспруденция Российского университета дружбы народов;

Курманов Данияр Кубанычбекович

— заведующий юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
   

Кыдыралиев Сыргак Капарович

— доцент Американского университета в Центральной Азии, кандидат физико-математических наук;

Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Летова Ирина Витальевна

Малабаев Болот Нурбаевич

— независимый эксперт;

— докторант юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;

Мамасаидов Алимардонбек Махаммаджанович

— адвокат, кандидат юридических наук;

Маматалиев Марлен Абдырахманович

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Маматкеримова Гульмира Рысбековна

Мамытов Токон Болотбекович

Молдобекова Гулкан Сакиновна

— независимый эксперт;

­­— Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;

Мукасов Ысманалы Мукасович

— заведующий отделением национальной и зарубежной философии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;

Мураталиев Мелис Казакбаевич

— руководитель фонда «Бакдоолот»;

Мусаев Сыртбай Жолдошович

— директор Института манасоведения и лингвистики Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор филологических наук, профессор;

Мутуев Нурдин Аманканович

— журналист, общественный деятель;

Нурматов Темирбек Асанович

— доцент кафедры международных отношений и права Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, кандидат юридических наук;

Омурзаков Аманбай Токторович

— генеральный директор ОсОО «Фонд Регистр»;

Орозбаев Бектурган

— заместитель директора Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики;

Осмоналиев Каныбек Осмоналиевич

— доктор физико-математических наук;

Примов Улан Бердибаевич

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;

Райымкулов Бактыбек Кемелбекович

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Райымкулов Билим Сардалбекович

— председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики;

Салиев Бахтияр Усманович

— директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;

Саралаев Нур Керимкулович

— директор Института философии, права и социально-политических исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор философских наук;

Сарыбаев Асанбек Мукашевич

— общественный деятель;

Сманалиев Кынат Мойнокович

— декан юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук, профессор;

Сооданбеков Жумагул

Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович

— общественный деятель, академик;

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Ата Мекен»;

Сыдыкова Лейла Чынтургановна

— проректор Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор юридических наук;

Сырдыбаев Нурлан Муратбаевич

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Онугуу-Прогресс»;
   

Токсонбаев Болот Темирбекович

— доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, доктор экономических наук;

Токтобаев Болот Токтомышевич

— заведующий кафедрой теории и истории государства и права Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук;

Торалиев Садирдин

Турсунбаева Назира Сартбаевна

— общественный деятель;

— доцент кафедры международного и конституционного права, Кыргызско-Российского Славянского университета им.Б. Ельцина, кандидат юридических наук;

Турсунбек Акун

— экс-Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;

Турусбеков Бактыбек Сагындыкович

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Бир Бол»;

Турускулов Жыргалбек Күрүчбекович

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Чакиев Максат Жолдошбекович

— почетный профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;

Шайымбетов Казыбек Орозакунович

— экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Шамшиев Улан Насирдинович

— независимый эксперт;

Шерипов Нурлан Турганбекович

— доктор юридических наук, профессор, конституционалист;

Эргешов Зайырбек Жолчуевич

— экс-директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики;

Эсеналиев Эркин Шаршенбекович

— общественный деятель;

Юсуров Абдумажит Лелезович

— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Онугуу-Прогресс».
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/173874/
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