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Подписан указ об утверждении Положения о Национальном статистическом комитете КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «Об утверждении Положения о Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики».

В июле 2020 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «Об официальной статистике», основной целью которого является создание законодательной основы для производства качественной официальной статистической информации в полном соответствии с основополагающими принципами ООН в области официальной статистики.

Учитывая, что Закон регулирует организацию и функционирование национальной статистической системы, устанавливает правовую основу для разработки, производства и распространения официальной статистики в Кыргызской Республике, перед Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики, как ведущим производителем официальной статистики, поставлены новые задачи, функции, права и обязанности, а также обновление и пересмотр ныне действующих.

Положением о Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики определяются статус и полномочия Национального статистического комитета Кыргызской Республики, регулируются внутренняя организация и порядок деятельности как самого комитета, так и его территориальных и подведомственных подразделений, взаимоотношения с другими организациями и гражданами, прав и обязанностей в сфере официальной статистики, в том числе в национальной статистической системе.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/166195/
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