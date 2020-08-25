Внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2020 года.

Целью Закона является совершенствование налогового законодательства КР в части налогообложения доходов горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий, осуществляющих деятельность по добыче и реализации золотосодержащей руды, золотосодержащего концентрата, золотого сплава и аффинированного золота, а также уточнение налоговой базы роялти и его ставки.

Закон вступает в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования.