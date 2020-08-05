Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Казахстана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о совместных действиях по строительству нового моста и реконструкции существующего моста между пунктами пропуска «Ак-Тилек — автодорожный» Кыргызской Республики и «Карасу — автодорожный» Республики Казахстан, подписанного 27 ноября 2019 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2020 года.

Целью Соглашения является создание благоприятных условий для взаимной торговли, улучшения торгово-экономических связей между регионами двух государств путем реконструкции существующего моста и строительством нового моста между пунктами пропуска

«Ак-Тилек — автодорожный» Кыргызской Республики и «Карасу — автодорожный» Республики Казахстан.

Мосты будут возведены одновременно каждой Стороной на своей территории на паритетной основе, эксплуатация и содержание мостов будут осуществляться Сторонами, каждой на своей части.

Ориентировочная стоимость строительства моста составляет 87 млн. сомов.

В период строительства нового моста через реку Чу между пунктами пропуска «Ак-Тилек — автодорожный» КР и «Карасу — автодорожный» РК проезд транспортных средств будет временно приостановлен. Проезд транспортных средств и пешеходов будет осуществляться через пункты пропуска «Ак-Жол — автодорожный», «Кен-Булун — автодорожный» и «Токмок — автодорожный».

После завершения строительства нового моста и реконструкции существующего мосты будут переданы в собственность Кыргызской Республики и Республики Казахстан в равных долях, эксплуатация и содержание будут осуществляться каждой Стороной в пределах своей территории.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.