Постановление Правительства КР от 24 июня 2020 года № 356

О мерах по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур

В целях обеспечения совершенствования применения контрольно-кассовых машин в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, в соответствии со статьями 4 и 109 Налогового кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— Порядок регистрации и применения контрольно-кассовых машин согласно приложению 1;

— Перечень субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовых машин, согласно приложению 2;

— Технические требования к контрольно-кассовым машинам и требования к центрам технического обслуживания контрольно-кассовых машин согласно приложению 3;

— Порядок выдачи технического заключения к контрольно-кассовым машинам и формирования реестра контрольно-кассовых машин согласно приложению 4;

— Требования к оператору фискальных данных согласно приложению 5;

— Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин согласно приложению 6;

— График перехода и применения субъектами контрольно-кассовых машин в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур согласно приложению 7.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур» от 17 декабря 2019 года № 691 следующие изменения:

1) пункты 1, 9 и 10 признать утратившими силу;

2) в пункте 11 слова «за исключением подпунктов 3 и 4 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 июля 2020 года» исключить.

3. Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики совместно с Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством экономики Кыргызской Республики принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.

4. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики сформировать временный реестр контрольно-кассовых машин сроком действия до 31 декабря 2022 года и включить в него, без процедуры прохождения соответствия техническим требованиям к контрольно-кассовым машинам, модели контрольно-кассовых машин с функцией передачи фискальных данных в режиме реального времени, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа и используемые субъектами.

5. Установить, что:

1) с 1 октября 2020 года на территории Кыргызской Республики не подлежат регистрации контрольно-кассовые машины, не соответствующие Техническим требованиям к контрольно-кассовым машинам и требованиям к центрам технического обслуживания контрольно-кассовых машин, утвержденным настоящим постановлением;

2) субъекты, использующие старые образцы контрольно-кассовых машин без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени, зарегистрированные в налоговых органах, имеют право на их применение до 1 октября 2020 года исключительно при условии их исправности;

3) субъекты, зарегистрировавшие в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа и использующие контрольно-кассовые машины с функцией передачи фискальных данных в режиме реального времени, имеют право применять их до истечения сроков перехода и при условиях, установленных графиком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления;

4) требования к субъекту по выполнению кассовых расчетных операций, такие как предоплата (аванс) и постоплата (кредит) при денежных расчетах с покупателями или клиентами с применением контрольно-кассовых машин, вступает в силу с 1 января 2021 года.

6. Признать утратившим силу:

1) с 1 июля 2020 года:

— пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного реестра контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики, и Правил его формирования» от 29 декабря 2009 года № 817;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного реестра контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики, и Правил его формирования» от 29 декабря 2009 года № 817» от 18 апреля 2014 года № 226;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного реестра контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики, и Правил его формирования» от 29 декабря 2009 года № 817» от 26 ноября 2015 года № 806;

— пункт 2 постановления Временного Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технических требований к моделям контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики» от 6 июля 2010 года № 116;

— пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики

«О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 17 апреля 2013 года № 203;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного реестра контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики, и Правил его формирования» от 29 декабря 2009 года № 817» от 8 июля 2016 года № 378;

2) с 31 декабря 2022 года:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн» от 15 июня 2016 года № 324;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн» от 15 июня 2016 года № 324» от 29 ноября 2016 года № 633;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн» от 15 июня 2016 года № 324» от 4 мая 2017 года № 252;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн» от 15 июня 2016 года № 324» от 16 июля 2018 года № 324;

— пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур» от 17 декабря 2019 года № 691.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансовой и кредитной политики и отдел цифровой трансформации Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр К.А.Боронов