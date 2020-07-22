Внесены изменения в закон о Нацбанке, банках и банковской деятельности

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 17 июня 2020 года.

В соответствии с данным Законом, Национальному банку КР надлежит осуществлять перечисление прибыли в республиканский бюджет в следующем порядке:

по итогам 2019 года — в размере ста процентов;

по итогам 2020 года — в размере девяноста процентов;

При этом Правительству Кыргызской Республики десять процентов прибыли Национального банка, перечисляемой в республиканский бюджет по итогам 2019 года, в размере 256 527 300 сомов следует направить в Государственный бюджетный резерв.

Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 мая 2019 года.

Справочно:

В соответствии с нормами статьи 1 Закона КР «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» от 2 апреля 2018 года № 34, размер прибыли Национального банка, подлежащей перечислению в доход республиканского бюджета, изменена с 70% до 90%.

Согласно статье 2 вышеуказанного Закона, он действовал до 30 апреля 2019 года, т.е. при перечислении в республиканский бюджет отчислений от распределения прибыли Национального банка по итогам 2017 и 2018 годов применялись его нормы.

Вышеуказанный Закон утратил силу с 30 апреля 2019 года, следовательно, размер отчислений от распределения прибыли Национального банка, подлежащих перечислению в доход республиканского бюджета, в настоящее время составляет 70%.