18:39
USD 73.49
EUR 81.86
RUB 1.05
Официально

Ратифицированы кредитное и грантовое соглашения между Кыргызстаном и АБР

Ратифицированы Кредитное и Грантовое соглашения между Кыргызстаном и Азиатским банком развития (Программа быстрого реагирования и поддержки расходов в борьбе с пандемией COVID-19)

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития (Программа быстрого реагирования и поддержки расходов в борьбе с пандемией COVID-19), подписанного 5 мая 2020 года в городе Бишкек, и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития (Программа быстрого реагирования и поддержки расходов в борьбе с па демией COVID-19), подписанного 5 мая 2020 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 мая 2020 года.

В соответствии с данным Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Азиатский банк развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанных соглашений.

Закон вступает в силу дня официального опубликования.

Справочно:

Предлагаемая Программа быстрого реагирования и поддержки расходов в борьбе с пандемией COVID-19 является частью комплексного пакета содействия, оказываемого Азиатским банком развития (далее — АБР), направленного на поддержание незамедлительных усилий Правительства Кыргызской Республики для смягчения существенных негативных воздействий на здоровье, социальных и экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Финансовые средства для реализации указанной программы предоставляются АБР на сумму 50 млн. долларов США, из них:

— грант АБР — 25 млн. долларов США;

— кредит АБР — 25 млн. долларов США (кредит предоставляется сроком на 24 года, включая 8 лет льготного периода, с процентной ставкой — 1% в год в течение периода отсрочки и 1,5% — каждый последующий год).
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/154582/
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
АБР выделил Кыргызстану $50 миллионов на смягчение последствий коронавируса
Азиатский банк развития выделит $100 миллионов на реабилитацию Уч-Курганской ГЭС
АБР выделит грант для дополнительного финансирования проектов в Кыргызстане
АБР выделил $78 миллионов на строительство двух участков дороги север — юг
Популярные новости
Об&nbsp;утверждении квалификационных требований для работников учреждений культуры Об утверждении квалификационных требований для работников учреждений культуры
Бизнес
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
Оплачивайте топливо через &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;получайте скидку! Оплачивайте топливо через «О!Деньги» и получайте скидку!
Бакайскрим: коллаборация &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;мороженого Fresco ко&nbsp;дню защиты детей Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
2 июня, вторник
18:30
3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет 3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:28
Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
18:23
На объездной дороге снова ДТП. Перевернулся микроавтобус
18:17
Сельское хозяйство может стабилизировать экономики Центральной Азии
18:03
В Бишкеке проходят подворовые медобходы жилых кварталов