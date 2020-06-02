Ратифицированы кредитное и грантовое соглашения между Кыргызстаном и АБР

Ратифицированы Кредитное и Грантовое соглашения между Кыргызстаном и Азиатским банком развития (Программа быстрого реагирования и поддержки расходов в борьбе с пандемией COVID-19)



Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития (Программа быстрого реагирования и поддержки расходов в борьбе с пандемией COVID-19), подписанного 5 мая 2020 года в городе Бишкек, и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития (Программа быстрого реагирования и поддержки расходов в борьбе с па демией COVID-19), подписанного 5 мая 2020 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 мая 2020 года.

В соответствии с данным Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Азиатский банк развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанных соглашений.

Закон вступает в силу дня официального опубликования.

Справочно:

Предлагаемая Программа быстрого реагирования и поддержки расходов в борьбе с пандемией COVID-19 является частью комплексного пакета содействия, оказываемого Азиатским банком развития (далее — АБР), направленного на поддержание незамедлительных усилий Правительства Кыргызской Республики для смягчения существенных негативных воздействий на здоровье, социальных и экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Финансовые средства для реализации указанной программы предоставляются АБР на сумму 50 млн. долларов США, из них:

— грант АБР — 25 млн. долларов США;

— кредит АБР — 25 млн. долларов США (кредит предоставляется сроком на 24 года, включая 8 лет льготного периода, с процентной ставкой — 1% в год в течение периода отсрочки и 1,5% — каждый последующий год).