АБР выделит $80 миллионов для поддержки диверсификации экономики

Азиатский банк развития (АБР) утвердил программу на основе политики действий на сумму $80 миллионов для поддержки усилий по диверсификации экономики Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте организации.

Деньги также выделяются для повышения в будущем сопротивляемости экономики Кыргызстана таким потрясениям, как пандемия коронавирусной болезни (COVID-19).

В рамках второй подпрограммы Программы продвижения экономической диверсификации (ППЭД) АБР предоставит кредит в $69,3 миллиона и грант в $10,7 миллиона, чтобы помочь экономике перейти от сильной зависимости от добычи золота и денежных переводов к широкому, устойчивому и инклюзивному росту.

Программа поддерживает проведение реформ, которые повысят торговую и инвестиционную конкурентоспособности, будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), улучшат развитие инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства, помогут развить навыки, связанные с потребностями отраслей, а также улучшат фискальное управление и устойчивость социальной защиты.

«Сохранение курса на реформы укрепит потенциал страны для увеличения экспорта и прямых иностранных инвестиций, улучшения сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности, создания большего количества достойных рабочих мест и обеспечения стабильных доходов за счет более активного вовлечения МСБ в официальную экономику. Реформы также позволят увеличить инвестиции в экономическую и социальную инфраструктуру и улучшить профессиональное образование и обучение навыкам», — прокомментировал решение генеральный директор департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.