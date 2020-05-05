АБР выделил Кыргызстану $50 миллионов на смягчение последствий коронавируса

Азиатский банк развития (АБР) утвердил финансирование в виде кредита и гранта на $50 миллионов для оказания помощи правительству Кыргызстана в целях смягчения значительных негативных последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил офис АБР.

По данным Международного финансового института, в рамках программы банка «Активное реагирование и поддержка расходов» (CARES) средства пойдут на неотложные меры кабмина по сдерживанию распространения пандемии, обеспечению социальной защиты уязвимых слоев общества и предоставлению фискального стимула для бедных слоев населения с целью поддержки малого и среднего бизнеса и производственных секторов экономики.

Вспышка COVID-19 является чрезвычайной и многогранной проблемой для Кыргызстана.

«Программа, предложенная АБР, является частью комплексного и интегрированного пакета поддержки и направлена на оказание помощи в целях решения неотложных потребностей правительства, одновременно закладывает основу для структурных реформ, которые помогут Кыргызстану противостоять внешним вызовам в будущем», — сказал глава АБР Масацугу Асакава.

Он добавил, что Кыргызстан сможет воспользоваться предстоящей региональной технической помощью АБР по противодействию угрозам для здоровья, включая COVID-19, и укрепить системы здравоохранения, чтобы лучше подготовиться к возможным будущим вспышкам.

Вспышка коронавируса в КР привела к значительной потере рабочих мест, особенно в промышленности и сфере услуг — 70 процентов.

Правительство определило, что 1,8 миллиона человек являются наиболее уязвимыми к заболеванию, около 22 процентов домохозяйств возглавляют женщины, которым потребуется прямая социальная защита во время экономического спада. Женщины также преобладают в секторах здравоохранения и услуг (87 процентов и почти 60 процентов) и составляют около 30 процентов среди владельцев и работников малого и среднего бизнеса.

АБР продолжает работать в тесном контакте с правительством, чтобы меры социальной защиты шли на пользу женщинам. Сюда входят пакеты продуктов питания для уязвимых семей, возглавляемых женщинами, и ускоренная закупка продуктов у малых предприятий, в которых занято значительное число представительниц слабого пола.

Программа разработана с Международным валютным фондом и другими партнерами по развитию. Она будет дополнять усилия по сотрудничеству для сдерживания пандемии.

Пакет включает льготный кредит на $25 миллионов из ресурсов АБР и грант на $25 миллионов из Азиатского фонда развития.

В прошлом месяце АБР утвердил чрезвычайную медицинскую помощь в размере $200 миллионов, чтобы помочь Кыргызстану закупить медикаменты и оборудование через ЮНИСЕФ.