Азиатский банк развития выделит $100 миллионов на реабилитацию Уч-Курганской ГЭС

Кыргызстан и Азиатский банк развития подписали кредитное и грантовое соглашения по проекту реабилитации Уч-Курганской ГЭС. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, стоимость проекта оценивается в $160 миллионов. Из них Азиатский банк развития выделяет $100 миллионов. В том числе $60 миллионов кредита и $40 миллионов гранта. Планируется, что еще $45 миллионов КР получит от Евразийского банка развития. Вклад правительства в проект составит $15 миллионов.

Кредит Азиатский банк развития выделяет на 32 года с льготным периодом в восемь лет.

При этом процентная ставка по займу составит 1 процент в течение льготного периода и 1,5 процента — в остальное время.

Деньги будут направлены на замену электромеханического оборудования и гидроагрегатов, реконструкцию гидротехнических сооружений, очистку водохранилища ГЭС от заиления, а также на укрепление плотины Уч-Курганской ГЭС.