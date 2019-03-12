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Об положении о стимулировании изобретательской и творческой деятельности

Постановление Правительства КР от 6 марта 2019 года № 105

Об утверждении Положения о стимулировании изобретательской и творческой деятельности в Кыргызской Республике

В целях стимулирования изобретательской и творческой деятельности в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Утвердить Положение о стимулировании изобретательской и творческой деятельности в Кыргызской Республике согласно приложению.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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