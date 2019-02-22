Ряд руководителей государственных администраций освобождены от должностей

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому от занимаемых должностей освобождены:

— глава государственной администрации — аким Тонского района Иссык-Кульской области Таалайбек Ажиев

— глава государственной администрации — аким Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Улан Доконбаев

— глава государственной администрации — аким Кеминского района Чуйской области Жумгалбек Дуйшебаев

— глава государственной администрации — аким Аксыйского района Джалал-Абадской области Масалбек Мырзамамытов

— глава государственной администрации — аким Токтогульского района Джалал-Абадской области Майорбек Сатымкулов

— глава государственной администрации — аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков.

Данное решение принято в соответствии с протокольным решением заседания Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2019 года.