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О передаче в муниципальную собственность айыл окмоту ДОЦ «Орбита»

Постановление Правительства КР № 623 от 31 декабря 2018 года

О передаче в муниципальную собственность Кашка-Сууйского айыл окмоту Аксыйского района Джалал-Абадской области детского оздоровительного центра «Орбита»

В целях решения вопросов местного значения, в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», принимая во внимание постановление Кашка-Сууйского айылного кенеша от 12 декабря 2017 года № 4, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке передать в муниципальную собственность Кашка-Сууйского айыл окмоту Аксыйского района Джалал-Абадской области детский оздоровительный центр «Орбита» (далее ˗ объект) с прилегающим земельным участком 6,0 га, расположенный в Кашка-Сууйском айылном аймаке Аксыйского района Джалал-Абадской области.

2. Рекомендовать Кашка-Сууйскому айыл окмоту Аксыйского района Джалал-Абадской области в установленном порядке:

— принять в муниципальную собственность объект, указанный в пункте 1 настоящего постановления;

— провести государственную перерегистрацию объекта;

— обеспечить сохранность и использование объекта строго по целевому назначению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел организационно-инспекторской работы и регионального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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