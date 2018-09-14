Как застраховать выезжающих, думают в Кыргызстане

В Кыргызстане хотят ввести обязательное страхование лиц, выезжающих из страны. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Государственной службы миграции КР Самат Токтоболотов.

«В госслужбу неоднократно обращались диаспоры с просьбой рассмотреть возможность введения обязательного страхования для всех, кто выезжает за пределы Кыргызстана. Актуальность этой проблемы назрела давно, но этот механизм вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Мы проводим работу над введением страхования», — сказал он.

По словам председателя Госслужбы миграции, предварительные расчеты показали, что стоимость страховки может составить 300 сомов в год. Сумма покроет расходы в случае несчастного случая.