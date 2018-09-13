Гибель «Миссис мира». Подсудимый признал, что сел за руль пьяным

Подсудимый по делу о гибели «Миссис мира» Сании Шакировой признал, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 24.kg сообщил адвокат семьи потерпевших Рустам Абдурауфов.

По его словам, в суде Чынгыз Кондурбаев также признал, что в день аварии ехал на высокой скорости.

«На допросе он рассказал, что, перед тем как сесть за руль, выпил алкоголь. Он раскаялся в содеянном. Однако отрицает, что сбегал с места ДТП», — сказал Рустам Абдурауфов.

Адвокат отметил, что судебное разбирательство подходит к концу.

Напомним, 3 июня «Миссис мира» Сания Шакирова погибла в ДТП. В момент аварии 30-летний водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.