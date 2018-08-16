Гибель «Миссис мира». Потерпевшие подали иск на четыре миллиона сомов

В суд адвокатом семьи погибшей «Миссис мира» Сании Шакировой подан иск на сумму четыре миллиона сомов. Об этом сообщает Рустам Абдурауфов.

Он отметил, что после гибели Сании Шакировой опекунство над ее тремя детьми взяла Насипа Мамбеталиева — мать победительницы конкурса красоты. Истец мотивирует сумму тем, что по одному миллиону ответчик должен выплатить детям, оставшимся сиротами, и ей, как опекуну, — еще один миллион сомов.

Вчера состоялось первое судебное заседание по ДТП со смертельным исходом. Обвиняемый — Чингиз Кондурбаев. Он признает свою вину в совершении ДТП, но опровергает, что был пьян.

О том, что водитель был в нетрезвом состоянии, ранее сообщало региональное УВД. По данным пресс-службы Иссык-Кульского УВД, назначенная сразу после ДТП экспертиза подтвердила, что водитель иномарки Чингиз Кондурбаев, 1987 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, «Миссис мира» Сания Шакирова погибла в ДТП 3 июня.