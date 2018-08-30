Гибель «Миссис мира». Подсудимого взяли под стражу в зале суда

Подсудимого по делу о гибели «Миссис мира» Сании Шакировой взяли под стражу в зале судебного заседания. Об этом 24.kg сообщил адвокат потерпевшей стороны Рустам Абдурауфов.

По его словам, ходатайство об изменении меры пресечения заявил он и помощник прокурора Иссык-Кульского района. Основанием послужило изменение места жительства обвиняемого.

«В обвинительном заключении прокуратуры указывается одно место жительство, в других документах — иной адрес. Основанием для изменения меры пресечения послужило и то, что обвиняемый даже не предпринимает попытки оплатить моральный ущерб родным погибшей», — сказал Рустам Абдурауфов.

Напомним, 3 июня «Миссис мира» Сания Шакирова погибла в ДТП. В момент аварии 30-летний водитель иномарки К.Ч. находился в состоянии алкогольного опьянения.