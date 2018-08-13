Мать погибшей «Миссис мира» Сании Шакировой заявила о произволе

Мать погибшей «Миссис мира» Сании Шакировой Насипа Мамбеталиева заявила о произволе в уголовном деле. На пресс-конференции она сообщила о своем несогласии с тем, что виновника аварии суд отпустил под домашний арест.

«Виновника аварии 7 июня заключили под стражу. Недавно мы узнали, что он обжаловал решение суда и ему изменили меру пресечения, отпустив под домашний арест. Причина — состояние здоровья, но травма ключицы — не очень серьезное заболевание», — сказала она.

Насипа Мамбеталиева отметила, что суд также учел наличие у него малолетних детей. «Но у Сании тоже остались малолетние дети, почему суд не учел этого? Он ведь совершил преступление, был пьян, ехал со скоростью 170 километров в час. Каждый водитель отвечает за себя и пассажира», — сказала она.

По словам адвоката Рустама Абдурауфова, когда он знакомился с материалами уголовного дела, у него возникло много вопросов. В частности, почему районный суд посчитал, что это преступление относится к менее тяжким? Но они забыли одно: водителю предъявлено обвинение в оставлении человека в опасности. «Да, он убил по неосторожности, но он сбежал с места происшествия. Этого нельзя сделать по неосторожности, это уже говорит об умысле», — сказал он.

Адвокат отметил, что виновник ДТП был лишен водительских прав еще в 2016 году.

Напомним, 3 июня «Миссис мира» Сания Шакирова погибла в ДТП. В момент аварии 30-летний водитель иномарки К.Ч. находился в состоянии алкогольного опьянения.