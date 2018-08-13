12:43
USD 68.19
EUR 78.12
RUB 1.02
Общество

Мать погибшей «Миссис мира» Сании Шакировой заявила о произволе

Мать погибшей «Миссис мира» Сании Шакировой Насипа Мамбеталиева заявила о произволе в уголовном деле. На пресс-конференции она сообщила о своем несогласии с тем, что виновника аварии суд отпустил под домашний арест.
 
«Виновника аварии 7 июня заключили под стражу. Недавно мы узнали, что он обжаловал решение суда и ему изменили меру пресечения, отпустив под домашний арест. Причина — состояние здоровья, но травма ключицы — не очень серьезное заболевание», — сказала она.
 
Насипа Мамбеталиева отметила, что суд также учел наличие у него малолетних детей. «Но у Сании тоже остались малолетние дети, почему суд не учел этого? Он ведь совершил преступление, был пьян, ехал со скоростью 170 километров в час. Каждый водитель отвечает за себя и пассажира», — сказала она.
 
По словам адвоката Рустама Абдурауфова, когда он знакомился с материалами уголовного дела, у него возникло много вопросов. В частности, почему районный суд посчитал, что это преступление относится к менее тяжким? Но они забыли одно: водителю предъявлено обвинение в оставлении человека в опасности. «Да, он убил по неосторожности, но он сбежал с места происшествия. Этого нельзя сделать по неосторожности, это уже говорит об умысле», — сказал он.
 
Адвокат отметил, что виновник ДТП был лишен водительских прав еще в 2016 году.
 

Напомним, 3 июня «Миссис мира» Сания Шакирова погибла в ДТП. В момент аварии 30-летний водитель иномарки К.Ч. находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ссылка:
просмотров: 678
Версия для печати
Материалы по теме
Гибель «Миссис мира». Обвиняемого отпустили под домашний арест
Гибель «Миссис мира». Виновника ДТП перевели в больницу Чолпон-Аты
Гибель «Миссис мира» Сании Шакировой. За рулем был пьяный сын полковника милиции
Как погибла «Миссис мира» Сания Шакирова. Водитель машины был пьян
В ДТП на Иссык-Куле погибла «Миссис мира» Сания Шакирова
Популярные новости
Мумию в&nbsp;золотых сапогах нашли археологи в&nbsp;Казахстане Мумию в золотых сапогах нашли археологи в Казахстане
В&nbsp;Генпрокуратуре чистка. Кого из&nbsp;прокуроров уволили по&nbsp;итогам коллегии? В Генпрокуратуре чистка. Кого из прокуроров уволили по итогам коллегии?
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
Взрыв в&nbsp;Бишкеке. Что известно о&nbsp;бизнесмене и&nbsp;бывшем чекисте Александре Гайдукове Взрыв в Бишкеке. Что известно о бизнесмене и бывшем чекисте Александре Гайдукове
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу