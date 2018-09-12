Дело «Вечерки». Судебные приставы Первомайского суда попали под статью

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту рейдерского захвата холдинга «Вечерний Бишкек» в 2014 году. Ответственность грозит и приставам Первомайского районного суда столицы. Об этом 24.kg сообщил адвокат экс-владельца издательского дома Александра Кима Сергей Воронцов.

По его словам, 20 мая 2015 года судья Алмазбек Калыбаев вынес решение об аресте активов холдинга и имущества, находящегося в собственности учредителей. Приставы, не проведя оценку, не объявив торги, путем приема-передачи отдали издательский дом в распоряжение Александра Рябушкина и нарушили закон.

Уголовные дела возбудили по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Мошенничество» УК КР. Имущество Александра Рябушкина арестовали.

Расследованием занимается МВД. Уголовное дело в отношении Александра Кима также пересмотрят в суде. Слушание назначили на 14 сентября.

Напомним, Александра Кима приговорили к шести годам условно по обвинению в злоупотреблении положением служащего коммерческой организации. По решению суда он должен выплатить Александру Рябушкину 27 миллионов сомов. Подсудимый назвал дело политическим и потребовал его пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.