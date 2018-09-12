Кто уничтожает арт-объекты в Бишкеке

Многие арт-объекты, установленные в рамках проекта Института развития молодежи несколько месяцев назад, уже нуждаются в реконструкции. Об этом рассказали представители организации в ходе пресс-тура.

«Пандусы на качелях для ЛОВЗ завязаны цепями, поэтому люди, передвигающиеся на колясках, не могут ими пользоваться. Музыкальные инструменты, установленные три месяца назад, уже пришли в полную негодность. Мы надеемся, что все объекты смогут служить городу как можно дольше, так как они все направлены на улучшение его внешнего облика и комфортного пребывания для всех лиц, приобщение горожан к творчеству и повышение культуры населения», — отметили в институте.

В организации подозревали, что объекты могут быть испорчены, поэтому старались делать их максимально прочными, однако и это не уберегло их от вандалов.

«Мы продолжим устанавливать подобные объекты в городе», — отметила менеджер Института развития молодежи Назик Мамасадыкова.

Она сообщила, что сегодня состоится открытие новой скульптурной композиции по мотивам мультфильма культового режиссера Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».

Скульптурная композиция Purify Bishkek будет изготовлена из вторсырья, она символизирует экологические проблемы.