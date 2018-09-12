Нарушения в Госэкотехинспекции, озвученные ее пресс-секретарем, подтвердились

Нарушения в Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Кыргызстана подтвердились. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

По его словам, от бывшего пресс-секретаря инспекции Анары Мамбеталиевой получены все материалы. «Некоторые нарушения подтвердились. Создана межведомственная рабочая группа, которая изучает заявление. Итоги озвучат позже», — пояснил Дамир Сагынбаев.

Он добавил, что подобные открытые обращения должны стать хорошей практикой. «Многие жалуются, но не готовы говорить открыто о нарушениях и представлять документы», — сказал Дамир Сагынбаев.

Напомним, Анару Мамбеталиеву уволили после того, как она устроила пикет против руководства инспекции. Она назвала имена коррупционеров в ведомстве и пожаловалась в Совет безопасности.