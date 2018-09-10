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Общество

11 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Достоевского, Кулмурзаева, Ой-Терскен, Ахунбаева, Кок-Жар, Шабдан Баатыра, Жени-Жок, Кок-Жангак, Кок-Жайык), «Бакай-Ата» (улицы Эр-Тоштук, Манасчы, Алманбет, Анар)

9.00

19.00

2Иссык-Кульская область

  • 9.00-12.00 — села Григорьевка-Пристань;
  • 9.00-17.00 — села Темир-Канат, Джеруй, Капчигай, Конур-Олен, Тогуз-Булак, Кок-Сай (кошары), Кол-Тор;
  • 9.00-18.00 — села Боз-Учук, Жергез, Ичке-Жергез, Пионер, Кайырма-Арык;
  • 9.30-17.00 — села Орлиное, Отрадное, Шапак, Каракол, Ой-Тал, Кутургу, Ой-Булак, Парижкоммуна;
  • 8.00-13.00 — села Курменты-Пристань, Цемзавод, Курмонту, Балбай;
  • 11.00-17.00 — села Беловодское, Техникум, Светлый мыс;
  • 14.00-17.00 — села Кутургу, Фрунзе.

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — город Ош (микрорайоны «Туран», «Керме-Тоо», «Кулатов», село Кенеш), поселок Алмалык, села Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Кара-Таш, Жданов, Ак-Терек, Кароол, Жазы, Куршаб, А. Анаров, Керме-Тоо.

4Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Суу-Башы, Кыштут, Дара.
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