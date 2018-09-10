11 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Достоевского, Кулмурзаева, Ой-Терскен, Ахунбаева, Кок-Жар, Шабдан Баатыра, Жени-Жок, Кок-Жангак, Кок-Жайык), «Бакай-Ата» (улицы Эр-Тоштук, Манасчы, Алманбет, Анар) 9.00 19.00

2 Иссык-Кульская область

9.00-12.00 — села Григорьевка-Пристань;

9.00-17.00 — села Темир-Канат, Джеруй, Капчигай, Конур-Олен, Тогуз-Булак, Кок-Сай (кошары), Кол-Тор;

9.00-18.00 — села Боз-Учук, Жергез, Ичке-Жергез, Пионер, Кайырма-Арык;

9.30-17.00 — села Орлиное, Отрадное, Шапак, Каракол, Ой-Тал, Кутургу, Ой-Булак, Парижкоммуна;

8.00-13.00 — села Курменты-Пристань, Цемзавод, Курмонту, Балбай;

11.00-17.00 — села Беловодское, Техникум, Светлый мыс;

14.00-17.00 — села Кутургу, Фрунзе.

3 Ошская область

8.00-17.00 — город Ош (микрорайоны «Туран», «Керме-Тоо», «Кулатов», село Кенеш), поселок Алмалык, села Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Кара-Таш, Жданов, Ак-Терек, Кароол, Жазы, Куршаб, А. Анаров, Керме-Тоо.

4 Баткенская область