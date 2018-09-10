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Общество

Все на уборку! В Кыргызстане пройдет Всемирный день чистоты

Республиканская акция по очистке страны от стихийного скопления мусора на территориях общественного пользования, природных парков, водоемов, лесов пройдет 15 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель ОФ «Эко Деми» Айжан Чыныбаева.

Акция приурочена ко Всемирному дню чистоты, она проходит в 157 странах мира под девизом «Сделаем мир чище!»

Как отмечают организаторы, главная цель мероприятия — обратить внимание на экологическую ситуацию в стране и мире.

«Мы планируем привлечь к акции в Кыргызстане хотя бы 5 процентов населения — около 300 тысяч человек. Конечно, хотелось бы достигнуть охвата в 10 процентов, потому что доказано: такое число участников может изменить сознание других. Когда в социальных сетях или Инстаграме известных людей появляются сообщения о проведенной уборке, это влияет на окружающих», — отметила она.

По ее словам, если получится решить проблему с мусором, это положительно скажется и на здоровье нации, и на экономике страны.

По данным организаторов, ежедневно каждый человек оставляет полтора килограмма мусора.

Нам нужно поменять свое мышление, перестать делиться на тех, кто должен наводить порядок, и тех, кто пользуется этими услугами. Мы должны делать все возможное, чтобы жить в чистой стране.

Айжан Чыныбаева

 Она отметила, что подготовка к акции шла три месяца, в течение которых определяли проблемные зоны, работали с муниципальными органами.

«Мы планируем очистить 70 процентов территории страны и призываем граждан выйти на акцию», — подчеркнула она.

Собранный мусор будут сразу сортировать и отправлять на муниципальные свалочные полигоны.
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