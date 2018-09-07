15:54
USD 69.19
EUR 80.51
RUB 1.01
Общество

Мэр Бишкека не успел зарегистрироваться в социальных сетях. Обещает исправиться

Мэр Бишкека Азиз Суракматов не имеет аккаунта в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба городского муниципалитета.

По данным ведомства, в последнее время в различных социальных сетях появляются аккаунты от лица градоначальника, поэтому пресс-служба официально заявляет: у мэра Бишкека Азиза Суракматова нет своей страницы. Мэрия столицы просит гостей и жителей не верить фейкам.

Сам Азиз Суракматов сообщил 24.kg, что намерен зарегистрироваться, но пока у него нет времени.

«Я вот все думаю, как найти возможность и завести аккаунт. Занят очень, попросить, правда, можно кого-нибудь. Но я обязательно зарегистрируюсь», — пообещал Азиз Суракматов.

В Кыргызстане достаточно активных в соцсетях высокопоставленных чиновников. Свой аккаунт есть у премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Есть он и у президента Сооронбая Жээнбекова.

Зарегистрирован в Фейсбуке спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков.

Активно пользовался соцсетями бывший глава кабмина Сапар Исаков. Сейчас он находится в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции.

Общался с горожанами в соцсетях и экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов. Он достаточно оперативно реагировал на жалобы бишкекчан и сопровождал свои посты фото- и видеоотчетами.

Однако активность в соцсетях может обернуться и против пользователя. В декабре 2017 года разразился скандал. Экс-мэр Балыкчи Сатыбек Шамшудинов опубликовал на своей страничке телефонный разговор с нынешним мэром Алмазбеком Мамбетовым. Последний нецензурно выражался в адрес своего предшественника. В итоге суды двух инстанций оштрафовали его. Сам же Сатыбек Шамшудинов уверял, что ничего не выкладывал в Сеть, говорил, что его аккаунт взломали, а запись он предоставил только суду в качестве вещественного доказательства.

Недавно Алмазбек Мамбетов вновь оказался в центре скандала. Он оскорбил гражданского активиста.

«Псина лает, караван идет» — так ответил мэр Балыкчи Динаре Ошурахуновой в ответ на ее пост о повальной вырубке деревьев в городе. Пресс-служба чиновника поспешила заявить, что аккаунт градоначальника был взломан.
Ссылка:
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Главы тюркоязычных стран поддержали идею проведения III Иссык-Кульского форума
Сооронбай Жээнбеков рассказал премьеру Венгрии о плюсах инвестиций в Кыргызстан
Ильхам Алиев пригласил Сооронбая Жээнбекова в Азербайджан
В Чолпон-Ате начался саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Сооронбай Жээнбеков передал эстафету Игр кочевников президенту Турции
В День знаний в Кыргызстане открыты 27 новых школ
Сооронбай Жээнбеков: Развитие страны зависит от патриотизма каждого гражданина
Сооронбай Жээнбеков: Наша задача — достойно продолжить путь предков
Сооронбай Жээнбеков: Народ доказал, что готов к борьбе за справедливость
Сооронбай Жээнбеков: Свободу можно заслужить только неустанной борьбой
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Наши в&nbsp;Японии. Как Осака отучил нарынского парня от&nbsp;&laquo;кыргызской пунктуальности&raquo; Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
О&nbsp;политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова
Бизнес
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV
Проголосуй за&nbsp;победителя конкурса &laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MegaCom доступен всем Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем