Мэр Бишкека не успел зарегистрироваться в социальных сетях. Обещает исправиться

Мэр Бишкека Азиз Суракматов не имеет аккаунта в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба городского муниципалитета.

По данным ведомства, в последнее время в различных социальных сетях появляются аккаунты от лица градоначальника, поэтому пресс-служба официально заявляет: у мэра Бишкека Азиза Суракматова нет своей страницы. Мэрия столицы просит гостей и жителей не верить фейкам.

Сам Азиз Суракматов сообщил 24.kg, что намерен зарегистрироваться, но пока у него нет времени.

«Я вот все думаю, как найти возможность и завести аккаунт. Занят очень, попросить, правда, можно кого-нибудь. Но я обязательно зарегистрируюсь», — пообещал Азиз Суракматов.

В Кыргызстане достаточно активных в соцсетях высокопоставленных чиновников. Свой аккаунт есть у премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Есть он и у президента Сооронбая Жээнбекова.

Зарегистрирован в Фейсбуке спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков.

Активно пользовался соцсетями бывший глава кабмина Сапар Исаков. Сейчас он находится в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции.

Общался с горожанами в соцсетях и экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов. Он достаточно оперативно реагировал на жалобы бишкекчан и сопровождал свои посты фото- и видеоотчетами.

Однако активность в соцсетях может обернуться и против пользователя. В декабре 2017 года разразился скандал. Экс-мэр Балыкчи Сатыбек Шамшудинов опубликовал на своей страничке телефонный разговор с нынешним мэром Алмазбеком Мамбетовым. Последний нецензурно выражался в адрес своего предшественника. В итоге суды двух инстанций оштрафовали его. Сам же Сатыбек Шамшудинов уверял, что ничего не выкладывал в Сеть, говорил, что его аккаунт взломали, а запись он предоставил только суду в качестве вещественного доказательства.

Недавно Алмазбек Мамбетов вновь оказался в центре скандала. Он оскорбил гражданского активиста.

«Псина лает, караван идет» — так ответил мэр Балыкчи Динаре Ошурахуновой в ответ на ее пост о повальной вырубке деревьев в городе. Пресс-служба чиновника поспешила заявить, что аккаунт градоначальника был взломан.