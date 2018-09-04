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Общество

ИГИЛ перебрасывает диверсантов в Центральную Азию

Запрещенная в Кыргызстане террористическая организация ИГИЛ («Исламское государство») готовит и перебрасывает в Европу, Центральную, Юго-Восточную Азию и Россию диверсионно-террористические группы. Об этом заявил заместитель директора исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиесов, сообщило РИА Новости.

«Успешное подавление очагов сопротивления террористов в Сирии вынудило оставшихся боевиков передислоцироваться, а их лидеров — активизировать зарубежные филиалы. Созданные ИГИЛ специальные структуры ведут комплектование, подготовку и переброску диверсионно-террористических групп в Европу, Центральную, Юго-Восточную Азию, Россию», — заявил Джумахон Гиесов.

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Глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа заявил, что доходы ИГИЛ с 2014-го снизились в 10 раз.

«Если сравнивать финансовые поступления, которые были в 2014 году и оценивались примерно в $3 миллиарда, то в настоящее время боевикам ИГИЛ удается получить $200-300 миллионов в год», — сказал он.

Это связано с тем, что «значительно снизились поступления от добычи нефти и налогов, которыми боевики обложили контролируемые ими территории».
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