В Екатеринбурге книги Чингиза Айтматова запретили продавать детям

Старшекласснице из Екатеринбурга отказались продавать сборники сочинений Есенина, Бродского и Маяковского, заявив, что «по закону детям эту литературу покупать нельзя».



В издательстве «Азбука-Аттикус» отметили сайту RT, что на собраниях сочинений классиков установлена маркировка 18+, так как некоторые тексты содержат нецензурные слова и выражения.

Как пояснила директор PR-службы Ольга Бушуева, в издательстве руководствуются законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно этому документу, книги обязаны маркировать «необходимыми значками или текстовыми сообщениями».

Ольга Бушуева уточнила, что аналогичную маркировку получили книги и других известных авторов, таких как, например, Сергей Довлатов, Василий Аксенов, а также Чингиз Айтматов и Иван Бунин.





