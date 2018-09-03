Турция выделит деньги Кыргызстану на военный институт

Турция выделит деньги Кыргызстану на строительство нового здания военного института. Об этом заявлено на встрече начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР генерал-майора Райимберди Дуйшенбиева с министром национальной обороны Турецкой Республики генералом армии Хулуси Акаром.

«Между Кыргызстаном и Турцией сложились прочные, дружественные и братские отношения, основанные на общих исторических и культурных связях. Турецкая Республика является надежным и верным партнером нашей страны», — отметил в своем приветствии генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев.

Стороны также обсудили вопросы военного сотрудничества и дальнейшие перспективы между оборонными ведомствами двух стран.

Уточним, что в военной области Турецкая Республика оказала действенную помощь Вооруженным силам КР в виде автомобильной техники, тылового имущества, средств связи, медицинского оборудования, оргтехинки.

Более 100 офицеров и около 90 курсантов из Кыргызстана уже прошли обучение в турецких военных учебных заведениях.

Помимо этого, успешно реализуются совместные проекты. Комбинат бытового обслуживания оснащен современным оборудованием и необходимыми материалами по пошиву военной формы одежды при поддержке Турции и обеспечивает все ВС Кыргызстана. В дальнейших планах - строительство нового здания военного института ВС КР при финансовой помощи Турецкой Республики.