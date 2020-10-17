В аварии с БТР виновата водитель автомобиля Lexus. Об этом сообщили в управлении информационного обеспечения Генштаба.

По его данным, вчера колонна спецтехники, обеспечивавшая работу блокпостов Бишкека во время режима ЧП, возвращалась к месту постоянной дислокации в сопровождении сотрудников патрульной милиции. По улице Профсоюзной автомашина Lexus-470, за рулем которой находилась женщина, в нарушение Правил дорожного движения при попытке объезда колонны столкнулась с БТР-70 М.

Пострадавших при инциденте нет, бронетехника не пострадала, автомобиль Lexus получил незначительные повреждения. Водителя передали сотрудникам дорожно-патрульной службы.