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Власть

В Генштабе рассказали, кто не может служить в армии

Человек, чьи религиозные взгляды не позволяют служить в армии, должен пройти альтернативную службу. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления призыва Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Канатбек Шамыров.

«Есть постановление правительства, где указывается, что лица, вероучение которых не позволяет служить в армии, проходят альтернативную службу. Молодые люди могут заплатить 25 тысяч сомов, пройти общественно-полезную работу сроком 180 часов и получить военный билет. По семейным обстоятельствам человек может оплатить 18 тысяч сомов и пройти общественные работы. Все призывники проходят медицинскую комиссию. Если по каким-то параметрам молодой человек не подходит, он не будет служить в армии», — сказал Канатбек Шамыров.

Председатель республиканской военно-врачебной комиссии Нурбек Танабаев отметил, что есть определенный перечень заболеваний, по которым призывник не может служить в армии.

«Есть разного рода войска, например, во внутренние войска могут взять и с плоскостопием. Не возьмут призывника, если он переболел туберкулезом. В последнее время членовредительства среди призывников нет», — сказал Нурбек Танабаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207416/
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