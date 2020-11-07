Институту Вооруженных сил Кыргызстана исполнилось 80 лет

В Военном институте Вооруженных Сил страны имени Героя Советского Союза Калыйнура Усенбекова прошло торжественное собрание, посвященное 80-й годовщине со дня образования института. Об этом сообщили в управлении информационного обеспечения Генштаба.

Фото Генштаба. В Военном институте ВС страны имени Героя Советского Союза Калыйнура Усенбекова прошло торжественное собрание

По его данным, мероприятие началось с возложения венков к памятнику Калыйнура Усенбекова. Приглашенным и военнослужащим продемонстрировали видеоролик об истории образования военного вуза.

Поздравляя собравшихся, председатель госкомитета по делам обороны Эрлис Тердикбаев отметил, что Военный институт занимает особое место в подготовке кадров для Вооруженных сил, и сегодня многие выпускники занимают ответственные должности в кыргызской армии.

Завершилось мероприятие награждением отличившихся военнослужащих института ведомственными наградами и праздничным концертом, подготовленным творческим коллективом Центрального дома армии с участием звезд кыргызской эстрады.