Генштаб vs Минобороны. К чему привели сомнительные реформы Атамбаева

В Кыргызстане после октябрьских событий 2020 года, приведших к смене власти, последовала перекройка госорганов. Так называемые реформы произошли и в силовом блоке — будут ликвидированы некоторые ведомства, а некоторые структуры переходят в ведение министерств.

Читайте по теме Приравнивание воинских званий. Когда не солдаты мечтают стать генералами

Например, Пограничная служба уже вошла в состав ГКНБ. Преобразования коснулись и Вооруженных сил. Генеральный штаб преобразован в Министерство обороны. Генштаб как главный военный орган просуществовал семь лет. Его создали по желанию Алмазбека Атамбаева. Садыр Жапаров отказался от сомнительной идеи и вернул оборонное ведомство.

За это время в Генштабе сменились три руководителя, созданы Сухопутные войска, а Внутренние войска то присоединяли, то обратно отделяли от Национальной гвардии.

24.kg решило поинтересоваться у экспертов, насколько необходимы реформы в военной сфере страны и что поменяется в жизни обычных военнослужащих.

Как создавали Генштаб

Структура Генерального штаба была утверждена в 2014 году на базе Главного штаба Министерства обороны. Идею создания этого ведомства от экс-министра обороны Исмаила Исакова подхватил президент Алмазбек Атамбаев.

По их задумке, Генштаб должен был объединить все военные ведомства на случай чрезвычайных ситуаций или военных действий. Вместо прежнего Минобороны создали Госкомитет по делам обороны (ГКДО). Он входил в состав правительства, тогда как Генеральный штаб был подотчетен президенту.

Генштабу отдали функции управления войсками, а ГКДО — бюджет. Но на деле госкомитет не мог распоряжаться всеми финансами. Согласно иерархии, председатель ГКДО подчиняется начальнику Генштаба.

После реформ Вооруженных сил в подчинении у Генштаба оказались Сухопутные войска, Силы воздушной обороны, Погранслужба и Нацгвардия.

По сути, Генеральный штаб не мог вести военную политику. Пока еще по действующей Конституции реализация мер по обеспечению безопасности и обороноспособности принадлежит правительству, а в состав кабмина входил только ГКДО.

Провалы реформаторов

Генеральный штаб не стоило создавать с самого начала. Такого мнения придерживается независимый военный эксперт Мурат Бейшенов.

По его словам, сама идея создания Генштаба — бредовая.

«Я был против создания этой структуры. Генштаб — не тот орган, который нам необходим. Преобразованием тех или иных ведомств всегда занимались популисты, а нам нужно заниматься экономикой», — считает Мурат Бейшенов.

Генштаб — антиконституционный орган, потому что такой структуры, как Генштаб, в Конституции нет. Мурат Бейшенов

Экс-председатель Погранслужбы Аскар Жапаров отметил, что понятие Генштаб Вооруженных сил неприемлемо для нашей страны.

Генерал-майор напомнил, что в 2014 году военное ведомство было преобразовано по турецкой модели, тогда как в Кыргызстане система военного управления приспособлена к классической.

«Для Кыргызстана система Минобороны более приемлема. Изначально введение Генштаба подразумевало подчинение всех силовых структур на случай военного положения. Однако это можно было сделать проще, не создавая целый орган», — сказал Аскар Жапаров.

Генштаб можно было оставить в подчинении у Минобороны, внеся несколько изменений в законодательство. Этим органом мог руководить и первый заместитель главы ведомства.

«Только на переименование и изменение структуры ушло достаточно много денег», — отметил Аскар Жапаров.

Насмешки соседей

Несомненно, каждая реформа влечет за собой большие затраты из бюджета. Миллионы сомов ушли на преобразование Минобороны в Генштаб. Миллионы уйдут на то, чтобы преобразовать Генштаб обратно в Министерство обороны.

Идея создания Генерального штаба была не нова. Его предлагали создать еще в 2000-х, но реализовать удалось только в 2014 году.

Как рассказывают экс-военачальники, зачастую главы оборонных ведомств соседних стран в кулуарах посмеивались над кыргызстанскими реформами. Многие не понимали, почему на совете министров обороны присутствует начальник Генерального штаба. Для того чтобы Генштаб все-таки признали, понадобилось время.

Сейчас же, по словам экспертов, все становится на свои места.

Генерал-майор Аскар Жапаров считает, что с возвращением Минобороны международное военное сотрудничество будет более эффективным.

Кому командовать армией

В новой структуре правительства теперь есть Минобороны. Ведомство возглавил генерал-майор Таалайбек Омуралиев. Он, кстати, уже занимал эту должность с 2011 по 2014 год.

Заместителей министра обороны назначают указом президента. Но представление на должности подает непосредственно глава ведомства.

Несмотря на то что командовать армией пришел человек с большим опытом, эксперты сходятся во мнении о том, что эта должность больше политическая, чем военная.

Мурат Бейшенов отметил, что сейчас занимать пост министра обороны может и гражданское лицо, но заместители должны быть военными.

«Министр обороны — политическая должность. Необходимо понимать, что главой ведомства должен быть больше дипломат. Именно он должен уметь договариваться с зарубежными коллегами, а заместители — уметь воевать», — считает Мурат Бейшенов.

Бейшенов Министр обороны нужен не для того, чтобы воевать, а чтобы не допустить войны. Мурат Бейшенов

Как бы военные чиновники не утверждали, что армия вне политики, негласное понятие север-юг на руководящих должностях все равно присутствует.

По словам Аскара Жапарова, при назначении должностных лиц определенный баланс должен сохраняться.

«Да, военнослужащие всегда были вне политики, больше ценится профессионализм в этой системе. Но на должность необходимо назначать человека, которого знает личный состав», — сказал он.

Военные по природе своей не выйдут на митинги, если их не устроит руководитель. Однако побочный эффект все же будет, и он отразится на выполнении приказов человека, которого назначили.

Экс-заместитель министра обороны Алик Мамыркулов тоже считает, что министр обороны больше политик, который должен вести ту самую военную политику. По его мнению, министром обороны должен быть хороший менеджер, который поднимет не только военно-промышленный комплекс, но и материально-техническое обеспечение своих подчиненных.

«Министру не обязательно носить погоны, их должен носить заместитель — начальник главного или Генерального штаба. Сейчас новому руководству Минобороны необходимо увеличивать расходы на оборону хотя бы до 1 процента от ВВП. В Казахстане на эти цели тратят 1,5 процента от ВВП. Заместителем министра должен быть человек, который будет гореть за систему Вооруженных сил», — сказал Алик Мамыркулов.

За семь лет Генштаб практически антиконституционно командовал армией. Раздутый штат, миллионы денег налогоплательщиков, которые ушли в так и не состоявшиеся толком реформы, привели к бардаку в Вооруженных силах. Насколько логичным было возвращение Министерства обороны на круги своя, покажет время.