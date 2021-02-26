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Общество

О чем на встрече в Москве говорили Таалайбек Омуралиев и Сергей Шойгу

Состоялась встреча министра обороны КР генерал-майора Таалайбека Омуралиева с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. Об этом сообщает управление информационного обеспечения Генштаба ВС КР.

«В ходе встречи, которая прошла в теплой и дружественной атмосфере, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития кыргызско-российского сотрудничества в военной и военно-технической областях, а также обсудили вопросы взаимодействия в сфере обороны и сохранения стабильности в Центральноазиатском регионе», — проинформировали в Генштабе.

управления информационного обеспечения Генштаба ВС КР
Фото управления информационного обеспечения Генштаба ВС КР

По итогам встречи главы оборонных ведомств подписали протокол о сотрудничестве в области применения беспилотных летательных аппаратов на территории Кыргызской Республики и программу развития стратегического партнерства в военной области на пятилетний период.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184708/
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