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Общество

Казахстанского блогера Мурата Тунгишбаева прооперировали

Казахстанского блогера Мурата Тунгишбаева, которого  26 июня экстрадировали  из Кыргызстана по решению Октябрьского районного суда города Бишкека, прооперировали. Об этом 24.kg сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, срок заключения Мурату Тунгишбаеву суд Алматы продлил еще на один месяц, но операцию на глаза кахастанские медики все-таки провели. Ранее сообщалось, что блогер ослеп на левый глаз и к нему не пускают врачей.

«Пока никаких документов от кыргызской стороны казахстанские коллеги не запрашивали. Но мы считаем, что арест Тунгишбаева и его срочная экстрадиция  это нарушение прав человека,  и это в очередной раз демонстрирует бесхребетность нашей судебной системы», — сказал Адиль Турдукулов.

Отметим, Генпрокуратура Казахстана просила Кыргызстан изменить статью обвинения блогера Мурата Тунгишбаева. 
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