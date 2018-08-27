Черный флаг с надписью «Всевышний Аллах». Милиция нашла владельца

Сотрудники милиции и ГКНБ задержали владельца автомобиля, который использовал черный флаг с надписями. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, автовладелец пояснил, что флагом с надписями на арабском языке он пользовался на свадьбе по просьбе одноклассника.

«Со слов водителя, видео сняли в селе Лебединовка. На флаге написано «Да благословит Всевышний и приветствует Мухаммада» и «Всевышний Аллах». Содержание надписей и флаг не относятся к атрибутике и символике международно-террористических и экстремистских организаций. Сотрудники МВД провели профилактическую беседу с водителем автомашины о недопустимости использования атрибутики религиозного характера. После беседы автовладельца отпустили», — отметили в МВД.

Ранее в социальной сети «Facebook» распространили видеоролик, где в автомашине «Тойота» неизвестный мужчина держит в руках флаг черного цвета с надписями на арабском языке.