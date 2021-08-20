В Кыргызстане задержан вербовщик ИГИЛ. Планировал переброску рекрутов в Сирию

В Кыргызстане выявили очередного вербовщика рекрутов ИГИЛ.

По данным пресс-центра ГКНБ, 27-летнего уроженца Баткенской области задержали 14 августа.

«В 2016 году он выехал в зону вооруженного конфликта в Сирию, чтобы принять участие в нем на стороне ИГИЛ. После по заданию вернулся в Кыргызстан, чтобы заняться вербовкой рекрутов в ряды террористических формирований и дальнейшей их переброской в Сирию и Афганистан», — говорится в сообщении.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

Следственно-арестованный водворен в ИВС. Расследование продолжается.