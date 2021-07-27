В Бишкеке задержаны два иностранца. Занимались вербовкой в ИГИЛ

В Бишкеке сотрудники ГКНБ нейтрализовали группу иностранцев, занимавшихся вербовой кыргызстанцев. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что задержанные причастны к международной террористической организации ИГИЛ.

«Граждане иностранного государства А.Т. и Д.Н., присягнув на верность террористической организации, проводили вербовочную деятельность среди религиозной части населения Кыргызстана, а также в ближайшей перспективе намеревались переправиться в зоны вооруженного конфликта в Сирию», — говорится в сообщении.

Оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности группы, продолжаются.