12:18
USD 68.60
EUR 79.33
RUB 1.01
Общество
Сюжет: Дело «Дастана» (16)

Суд продлил экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову содержание под стражей в СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня рассмотрели продление меры пресечения бывшему мэру столицы Кыргызстана Албеку Ибраимову. 

Следователи ГКНБ заявили ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Судья удовлетворил просьбу следователя. Албек Ибраимов останется под стражей до 28 октября.

Экс-мэра Бишкека задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции. 

Кроме того, по версии следствия, он, используя свои полномочия, организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне Бишкека.
Ссылка:
просмотров: 441
Версия для печати
Материалы по теме
Качаются, занимаются на велотренажере. Как сидят фигуранты по делу ТЭЦ в СИЗО
Верховный суд оставил экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова под арестом
Бишкекский горсуд оставил Албека Ибраимова под стражей
Адвокат: В отношении Албека Ибраимова применяли физическую силу
Дело Албека Ибраимова. Адвокат заявляет о нарушении презумпции невиновности
Албек Ибраимовго «жемкорлук» беренеси менен айып тагылды
Опасная должность. Кого из мэров Бишкека привлекали к уголовной ответственности
Односельчане бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова создали комитет по его защите
В родовом селе Албека Ибраимова собрались его сторонники
Албек Ибраимов арестован. Будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 29 августа
Популярные новости
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Штормовое предупреждение МЧС: Понижение температуры, дожди, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение МЧС: Понижение температуры, дожди, в горах снег
Гордимся! Команда КВН &laquo;Азия MIX&raquo; выиграла летний кубок КВН в&nbsp;Сочи Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи
Трасса Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Разрушат, пока достроят? Трасса Бишкек — Кара-Балта. Разрушат, пока достроят?
Бизнес
MegaCom представляет тариф &laquo;Кочевник&raquo; для участников и&nbsp;гостей ВИК MegaCom представляет тариф «Кочевник» для участников и гостей ВИК
Подготовка к&nbsp;ВИК. Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;субботник Подготовка к ВИК. Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на субботник
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»