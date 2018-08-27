Суд продлил экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову содержание под стражей в СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня рассмотрели продление меры пресечения бывшему мэру столицы Кыргызстана Албеку Ибраимову.

Следователи ГКНБ заявили ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Судья удовлетворил просьбу следователя. Албек Ибраимов останется под стражей до 28 октября.

Экс-мэра Бишкека задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции.

Кроме того, по версии следствия, он, используя свои полномочия, организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне Бишкека.