25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
жилмассив «Ак-Бата» (5-8-я улицы)
|
9.30
|
17.00
|
жилмассив Кок-Жар (улицы Шоокум, Достоевского, Кок-Жайык, Керемет, Чар)
|
9.30
|
19.00
|
10-й микрорайон, 2, 3, 25-27, 29/1
|
9.00
|
18.00
2Чуйская область
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
село Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная, Токтогула, Первомайская, Карла Маркса, Дорожная, Кулатаева)
село Нижняя Ала-Арча (улица Украинская)
|
9.00
|
17.00
|
Сокулукский
|
село Сокулук (улицы Торговая, Урожайная, Индустриальная, Заречная, Новая)
|
9.00
|
17.00
|
город Шопоков (улицы Победы, Восточная)
село Гавриловка (улицы Овражная)
село Военно-Антоновка (тупик Токтогула)
|
9.00
|
17.00
|
Жайылский
|
село Полтавка (улицы Партизанская, Комсомольская, Центральная)
|
8.30
|
17.00
|
город Кара-Балта (улицы Жданова, Гвардейская, Свердлова)
село Степное (улица Центральная)
|
8.30
|
18.00
|
Кантский
|
село Люксембург (улица Бекмуратова)
город Кант (улицы Московская, Л.Толстого)
|
9.00
|
17.00
3Иссык-Кульская область
- 7.00-18.00 — села Энилчек, Ак-Шыйрак;
- 10.00-20.00 — села Григорьевка, часть Семеновки, ущелье Кырчын.
4Ошская область
-
8.00-17.00 — город Кара-Суу (улицы Пушкина, Ленина, Заводская, Хлопзаводская), сельские управы Мирмахмудов, Кара-Таш, Беш-Тал, Борко, Калинина, Кара-Кульджа.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Халмион, Алга, Кыргыз-Кыштак, Ак-Турпак, Советская, Орозбекова, Котормо.