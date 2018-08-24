25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный жилмассив «Ак-Бата» (5-8-я улицы) 9.30 17.00 жилмассив Кок-Жар (улицы Шоокум, Достоевского, Кок-Жайык, Керемет, Чар) 9.30 19.00 10-й микрорайон, 2, 3, 25-27, 29/1 9.00 18.00

2 Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский село Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная, Токтогула, Первомайская, Карла Маркса, Дорожная, Кулатаева) село Нижняя Ала-Арча (улица Украинская) 9.00 17.00 Сокулукский село Сокулук (улицы Торговая, Урожайная, Индустриальная, Заречная, Новая) 9.00 17.00 город Шопоков (улицы Победы, Восточная) село Гавриловка (улицы Овражная) село Военно-Антоновка (тупик Токтогула) 9.00 17.00 Жайылский село Полтавка (улицы Партизанская, Комсомольская, Центральная) 8.30 17.00 город Кара-Балта (улицы Жданова, Гвардейская, Свердлова) село Степное (улица Центральная) 8.30 18.00 Кантский село Люксембург (улица Бекмуратова) город Кант (улицы Московская, Л.Толстого) 9.00 17.00

3Иссык-Кульская область

7.00-18.00 — села Энилчек, Ак-Шыйрак;

10.00-20.00 — села Григорьевка, часть Семеновки, ущелье Кырчын.

4 Ошская область

8.00-17.00 — город Кара-Суу (улицы Пушкина, Ленина, Заводская, Хлопзаводская), сельские управы Мирмахмудов, Кара-Таш, Беш-Тал, Борко, Калинина, Кара-Кульджа.

5 Баткенская область