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Общество

25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассив «Ак-Бата» (5-8-я улицы)

9.30

17.00

жилмассив Кок-Жар (улицы Шоокум, Достоевского, Кок-Жайык, Керемет, Чар)

9.30

19.00

10-й микрорайон, 2, 3, 25-27, 29/1

9.00

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная, Токтогула, Первомайская, Карла Маркса, Дорожная, Кулатаева)

село Нижняя Ала-Арча (улица Украинская)

 

9.00

 

17.00

Сокулукский

село Сокулук (улицы Торговая, Урожайная, Индустриальная, Заречная, Новая)

9.00

17.00

город Шопоков (улицы Победы, Восточная)

село Гавриловка (улицы Овражная)

село Военно-Антоновка (тупик Токтогула)

 

9.00

 

17.00

Жайылский

село Полтавка (улицы Партизанская, Комсомольская, Центральная)

8.30

17.00

город Кара-Балта (улицы Жданова, Гвардейская, Свердлова)

село Степное (улица Центральная)

8.30

18.00

Кантский

село Люксембург (улица Бекмуратова)

город Кант (улицы Московская, Л.Толстого)

9.00

17.00

3Иссык-Кульская область

  • 7.00-18.00 — села Энилчек, Ак-Шыйрак;
  • 10.00-20.00 — села Григорьевка, часть Семеновки, ущелье Кырчын.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — город Кара-Суу (улицы Пушкина, Ленина, Заводская, Хлопзаводская), сельские управы Мирмахмудов, Кара-Таш, Беш-Тал, Борко, Калинина, Кара-Кульджа.

5Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Халмион, Алга, Кыргыз-Кыштак, Ак-Турпак, Советская, Орозбекова, Котормо.
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