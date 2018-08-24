12:32
USD 68.83
EUR 79.59
RUB 1.00
Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (32)

Экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов останется в СИЗО ГКНБ до 28 сентября

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня рассмотрели продление меры пресечения экс-мэру столицы Кубанычбеку Кулматову.

Следователи ГКНБ просят продлить бывшему градоначальнику срок содержания под стражей. Судья Алмаз Калыбаев удовлетворил ходатайство следователя ГКНБ. Кубанычбек Кулматов будет содержаться под стражей до 28 сентября.

Экс-мэра арестовали и водворили в СИЗО ГКНБ 5 июня по обвинению в коррупции. По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ для строительства двух школ. Кубанычбек Кулматов якобы перенаправил средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Четырнадцатого июня в отношении бывшего градоначальника возбуждено еще одно уголовное дело по статьям «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР.
Ссылка:
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Обвиняемого в мошенничестве учредителя МУНИБ отпустили под домашний арест
Верховный суд оставил Кубанычбека Кулматова под стражей
Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве
Экс-начальника железнодорожной таможни «Северная» оставили под стражей
Верховный суд оставил Кубанычбека Кулматова под стражей до конца следствия
Кубанычбек Кулматов будет сидеть в СИЗО ГКНБ еще два месяца
Вопрос о продлении ареста экс-мэру Бишкека решается закрыто. Суд так постановил
Вопрос о продлении ареста экс-мэра Бишкека требуют рассматривать открыто
Кулматов не понимает, почему антикоррупционное ведомство интересует паспорт
Кубанычбека Кулматова допросили по делу о российском гражданстве
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
У&nbsp;экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал У экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал
Качаются, занимаются на&nbsp;велотренажере. Как сидят фигуранты по&nbsp;делу ТЭЦ в&nbsp;СИЗО Качаются, занимаются на велотренажере. Как сидят фигуранты по делу ТЭЦ в СИЗО
Оптимизация в&nbsp;Минздраве. Что станет с&nbsp;поликлиниками Бишкека? Оптимизация в Минздраве. Что станет с поликлиниками Бишкека?
Бизнес
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с&nbsp;MegaCom Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom
Кыргызтелеком планирует снизить плату за&nbsp;доступ к&nbsp;сети связи общего пользования Кыргызтелеком планирует снизить плату за доступ к сети связи общего пользования