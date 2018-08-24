Экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов останется в СИЗО ГКНБ до 28 сентября

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня рассмотрели продление меры пресечения экс-мэру столицы Кубанычбеку Кулматову.

Следователи ГКНБ просят продлить бывшему градоначальнику срок содержания под стражей. Судья Алмаз Калыбаев удовлетворил ходатайство следователя ГКНБ. Кубанычбек Кулматов будет содержаться под стражей до 28 сентября.

Экс-мэра арестовали и водворили в СИЗО ГКНБ 5 июня по обвинению в коррупции. По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ для строительства двух школ. Кубанычбек Кулматов якобы перенаправил средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Четырнадцатого июня в отношении бывшего градоначальника возбуждено еще одно уголовное дело по статьям «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР.